Николаев. Армия России ночью ударила ракетами С-300 по частному сектору

Армия России ночью ударила ракетами С-300 по частному сектору в Николаеве. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОВА Виталий Ким.

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Россияне нанесли около 03:30, по предварительным данным, ракетами комплексов ПВО С-300. Было попадание в частный жилой сектор, один дом загорелся, еще несколько повреждены. Предварительно обошлось без жертв, информация о последствиях разрушений уточняется.

Также вечером 24 августа РФ ударила из РСЗО "Смерч" по портовой инфраструктуре Николаева.

Кроме того, утром 25 августа РФ обстреляла Березнеговатскую общину, разрушен жилой дом, пострадавших нет.

23 августа Ким рассказал о частичном успехе россиян под Николаевом, в Благодатном.

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Марк Сировой

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