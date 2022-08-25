UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Николаев. Армия России ночью ударила ракетами С-300 по частному сектору

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 10:00
Николаев. Армия России ночью ударила ракетами С-300 по частному сектору - Фото
Системы ПВО С-300 (Фото: EPA)

Армия России ночью ударила ракетами С-300 по частному сектору в Николаеве. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОВА Виталий Ким.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Россияне нанесли около 03:30, по предварительным данным, ракетами комплексов ПВО С-300. Было попадание в частный жилой сектор, один дом загорелся, еще несколько повреждены. Предварительно обошлось без жертв, информация о последствиях разрушений уточняется.

Также вечером 24 августа РФ ударила из РСЗО "Смерч" по портовой инфраструктуре Николаева.

Кроме того, утром 25 августа РФ обстреляла Березнеговатскую общину, разрушен жилой дом, пострадавших нет.

Читайте также: Ким о наступлении РФ на Николаев: Военные не видят перспективы скорого продвижения россиян

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел ракетный удар С-300 Николаев ракеты армия рф войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 