Николаев. Армия России ночью ударила ракетами С-300 по частному сектору
25.08.2022, 10:00
Системы ПВО С-300 (Фото: EPA)
Армия России ночью ударила ракетами С-300 по частному сектору в Николаеве. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОВА Виталий Ким.
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Россияне нанесли около 03:30, по предварительным данным, ракетами комплексов ПВО С-300. Было попадание в частный жилой сектор, один дом загорелся, еще несколько повреждены. Предварительно обошлось без жертв, информация о последствиях разрушений уточняется.
Также вечером 24 августа РФ ударила из РСЗО "Смерч" по портовой инфраструктуре Николаева.
Кроме того, утром 25 августа РФ обстреляла Березнеговатскую общину, разрушен жилой дом, пострадавших нет.
- 23 августа Ким рассказал о частичном успехе россиян под Николаевом, в Благодатном.
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