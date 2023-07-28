В Днепре пять человек пострадали, спасатели ликвидируют последствия атаки – фото

В результате Российской атаки по Днепру пострадали пять человек, были повреждены верхние этажи жилого дома и здание СБУ. Об этом сообщает Министр внутренних дел Игорь Клименко и МВД.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Пять человек были травмированы: четверо мужчин в возрасте от 18 до 53 лет и 77-летняя бабушка.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь без госпитализации.

Поквартирный обход завершен.

В настоящее время спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по городу.

Пожар в административном здании удалось потушить, пишет МВД.

Ведомство публикует фото ликвидации последствий российской атаки.

Разрушенные верхние этажи не были заселены, поэтому большого количества жертв удалось избежать, сообщил уполномоченный по правам человека Лубинец.

Также он опубликовал фото последствий удара по админпостройке СБУ.

В одном из корпусов уничтожены стены и этажи. Предварительно, без жертв и пострадавших.

Вечером 28 июля россияне нанесли удар по Днепру. Глава Днепропетровской ОВА сообщил о попадании россиян в админздание, что повлекло за собой пожар на площади в 100 квадратных метров.

Президент Зеленский обнародовал видео последствий российского теракта. По его словам, Украина сделает все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.