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В Днепре пять человек пострадали, спасатели ликвидируют последствия атаки – фото

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2023, 22:55
В Днепре пять человек пострадали, спасатели ликвидируют последствия атаки – фото - Фото
Фото: МВД

В результате Российской атаки по Днепру пострадали пять человек, были повреждены верхние этажи жилого дома и здание СБУ. Об этом сообщает Министр внутренних дел Игорь Клименко и МВД.

Пять человек были травмированы: четверо мужчин в возрасте от 18 до 53 лет и 77-летняя бабушка.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь без госпитализации.

Поквартирный обход завершен.

В настоящее время спасатели ликвидируют последствия ракетного удара по городу.

Пожар в административном здании удалось потушить, пишет МВД.

Ведомство публикует фото ликвидации последствий российской атаки.

Фото: МВД

Разрушенные верхние этажи не были заселены, поэтому большого количества жертв удалось избежать, сообщил уполномоченный по правам человека Лубинец.

Также он опубликовал фото последствий удара по админпостройке СБУ.

В одном из корпусов уничтожены стены и этажи. Предварительно, без жертв и пострадавших.

Фото: Омбудсман Лубинец Дмитрий

Фото: Омбудсман Лубинец Дмитрий
  • Вечером 28 июля россияне нанесли удар по Днепру. Глава Днепропетровской ОВА сообщил о попадании россиян в админздание, что повлекло за собой пожар на площади в 100 квадратных метров.
  • Президент Зеленский обнародовал видео последствий российского теракта. По его словам, Украина сделает все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор.
Артём Джерипа
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