У Дніпрі п'ятеро людей постраждало, рятувальники ліквідовують наслідки атаки – фото
Унаслідок Російської атаки по Дніпру постраждали п'ятеро осіб, були пошкоджені верхні поверхи житлового будинку та будівля СБУ. Про це повідомляє Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та МВС.
П'ятеро осіб було травмовано: четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся.
Усім постраждалим надана медична допомога без госпіталізаці.
Поквартирний обхід завершено.
Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по місту.
Пожежу в адміністративній будівлі вдалось загасити, пише МВС.
Відомство публікує фото ліквідації наслідків російської атаки.
Зруйновані верхні поверхи були не заселені, тому великої кількості жертв вдалось уникнути, повідомив уповноважений з прав людини Лубінець.
Також він опублікував фото наслідків удару по адмінбудівлі СБУ.
В одному з корпусів знищені стіни та поверхи. Попередньо, без жертв та постраждалих.
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