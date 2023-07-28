У Дніпрі п'ятеро людей постраждало, рятувальники ліквідовують наслідки атаки – фото

Унаслідок Російської атаки по Дніпру постраждали п'ятеро осіб, були пошкоджені верхні поверхи житлового будинку та будівля СБУ. Про це повідомляє Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та МВС.

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П'ятеро осіб було травмовано: четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся.

Усім постраждалим надана медична допомога без госпіталізаці.

Поквартирний обхід завершено.

Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по місту.

Пожежу в адміністративній будівлі вдалось загасити, пише МВС.

Відомство публікує фото ліквідації наслідків російської атаки.

Зруйновані верхні поверхи були не заселені, тому великої кількості жертв вдалось уникнути, повідомив уповноважений з прав людини Лубінець.

Також він опублікував фото наслідків удару по адмінбудівлі СБУ.

В одному з корпусів знищені стіни та поверхи. Попередньо, без жертв та постраждалих.

Ввечері 28 липня росіяни завдали удару по Дніпру. Глава Дніпропетровської ОВА повідомив про влучання росіян в адмінбудівлю, що спричинило пожежу на площі у 100 квадратних метрів.

Президент Зеленський опублікував відео наслідків російського теракту. За його словами, Україна зробить все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор.

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