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У Дніпрі п'ятеро людей постраждало, рятувальники ліквідовують наслідки атаки – фото

Этот материал также доступен на русском
28.07.2023, 22:55
У Дніпрі п'ятеро людей постраждало, рятувальники ліквідовують наслідки атаки – фото - Фото
Фото: МВС

Унаслідок Російської атаки по Дніпру постраждали п'ятеро осіб, були пошкоджені верхні поверхи житлового будинку та будівля СБУ. Про це повідомляє Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та МВС.

П'ятеро осіб було травмовано: четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна бабуся.

Усім постраждалим надана медична допомога без госпіталізаці.

Поквартирний обхід завершено.

Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по місту.

Пожежу в адміністративній будівлі вдалось загасити, пише МВС.

Відомство публікує фото ліквідації наслідків російської атаки. 

Фото: МВС

Зруйновані верхні поверхи були не заселені, тому великої кількості жертв вдалось уникнути, повідомив уповноважений з прав людини Лубінець.

Також він опублікував фото наслідків удару по адмінбудівлі СБУ.

В одному з корпусів знищені стіни та поверхи. Попередньо, без жертв та постраждалих.

Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро

Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро
  • Ввечері 28 липня росіяни завдали удару по Дніпру. Глава Дніпропетровської ОВА повідомив про влучання росіян в адмінбудівлю, що спричинило пожежу на площі у 100 квадратних метрів.
  • Президент Зеленський опублікував відео наслідків російського теракту. За його словами, Україна зробить все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор.
Артем Джеріпа
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