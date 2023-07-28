Країна-терорист Росія завдала удару по Дніпру. Окупанти поцілили у житлову багатоповерхівку в місті. Відео наслідків удару поширив президент Володимир Зеленський.

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Він повідомив, що росіяни влучили у багатоповерхівку та будівлю Служби безпеки України.

Президент провів розмови з СБУ, Міністерством внутрішніх справ, Службою з надзвичайних ситуацій та керівником Обласної військової адміністрації.

На місці трагедії працюють усі необхідні служби, ситуацію тримають на контролі, повідомив Зеленський.

"Зробимо все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти наших людей. Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості", – написав глава держави.

На відео видно пошкодження верхніх поверхів житлового будинку та полум'я у вікнах.

Поряд з багатоповерхівкою палають нижні поверхи іншої будівлі.

Ввечері 28 липня росіяни завдали удару по Дніпру. Глава МВС повідомив про п'ятьох постраждалих осіб. Глава Дніпропетровської ОВА повідомив про влучання росіян в адмінбудівлю, що спричинило пожежу на площі у 100 квадратних метрів.

27 липня у Запоріжжі було чути вибух під час повітряної тривоги. Глава ОВА повідомив про ворожий удар та ліквідацію його наслідків.

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