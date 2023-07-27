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У Запоріжжі було чути вибух, Повітряні сили попередили про загрозу балістичних ракет

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 18:25
У Запоріжжі було чути вибух, Повітряні сили попередили про загрозу балістичних ракет - Фото
Запоріжжя (Скриншот з відео)
оновлено

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав звук вибуху. Про це повідомив журналіст LIGA.net у місті.

О 18:19 в області було оголошено повітряну тривогу.

О 18:20 Повітряні сили попередили про загрозу використання балістичних ракет в областях, де оголошено тривогу.

Повітряна тривога була одночасно оголошена у шести областях: Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій.

О 18:48 Повітряні сили повідомили про відбій повітряної тривоги.

  • Пізно ввечері 15 липня у Запоріжжі пролунав вибух, до того ЗСУ попереджали про виліт двох російських літаків Ту-22м3. Унаслідок удару окупантів була поранена людина, постраждав об'єкт інфраструктури.
  • 26 липня надвечір розпочалась масштабна повітряна тривога. Російські винищувачі МіГ-31К запустили, ймовірно, ракети "Кинджал" та ракети інших типів. Російські літаки Ту-95МС з району Каспійського моря запустили крилаті ракети. На Київщині, Хмельниччині та в інших областях по ворожих цілях працювала протиповітряна оборона.
  • Українські захисники знищили 36 російських крилатих ракет двох типів за одну добу. Президент Зеленський повідомив, що внаслідок атаки є кілька влучань та кілька падінь уламків ракет.

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Артем Джеріпа
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