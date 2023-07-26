Ракетна атака. Над Дніпропетровщиною збили ракету під час тривоги – фото

Під час масштабної повітряної тривоги над Дніпропетровською областю українські оборонці збили російську ракету. А вранці окупанти атакували Нікополь важкою артилерією. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Юрій Лисак.

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Через падіння уламків ракети сталася пожежа.

Вогонь загасили рятувальники. Постраждалих немає.

Глава ОВА публікує фото уламків знищеної російської ракети.

Також сьогодні вранці росіяни атакували Нікополь важкою артилерією.

Унаслідок цього були пошкоджені адмінбудівля та приватне підприємство, побиті три житлові будинки, авто, газогін та лінія електропередач.

Одна господарська споруда була знищена. Жертв немає.

26 липня надвечір розпочалась масштабна повітряна тривога. Російські винищувачі МіГ-31К запустили, ймовірно, ракети "Калібр" та ракети інших типів. Російські літаки Ту-95МС з району Каспійського моря запустили крилаті ракети. На Київщині, Хмельниччині та в інших областях по ворожих цілях працювала протиповітряна оборона.

У Повітряних силах повідомили, що крилаті ракети, якими Росія вдарила по Україні, у результаті полетіли на Старокостянтинів. Там знаходиться аеродром, де базуються літаки Су-24.

Того ж дня у небі над Вінниччиною вдень було збито дві російські крилаті ракети "Калібр".

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