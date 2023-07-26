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Ракетна атака. Над Дніпропетровщиною збили ракету під час тривоги – фото

Этот материал также доступен на русском
26.07.2023, 21:39
Ракетна атака. Над Дніпропетровщиною збили ракету під час тривоги – фото - Фото
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Під час масштабної повітряної тривоги над Дніпропетровською областю українські оборонці збили російську ракету. А вранці окупанти атакували Нікополь важкою артилерією. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Юрій Лисак.

Через падіння уламків ракети сталася пожежа. 

Вогонь загасили рятувальники. Постраждалих немає.

Глава ОВА публікує фото уламків знищеної російської ракети.

Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Також сьогодні вранці росіяни атакували Нікополь важкою артилерією.

Унаслідок цього були пошкоджені адмінбудівля та приватне підприємство, побиті три житлові будинки, авто, газогін та лінія електропередач.

Одна господарська споруда була знищена. Жертв немає.

Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

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Артем Джеріпа
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