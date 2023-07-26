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Ракетная атака. Над Днепропетровской областью сбили ракету во время тревоги – фото

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 21:39
Ракетная атака. Над Днепропетровской областью сбили ракету во время тревоги – фото - Фото
Фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)

В ходе масштабной воздушной тревоги над Днепропетровской областью украинские оборонцы сбили российскую ракету. А утром оккупанты атаковали Никополь тяжелой артиллерией. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Юрий Лысак.

Из-за падения обломков ракеты произошел пожар.

Огонь потушили спасатели. Пострадавших нет.

Глава ОВА публикует фото обломков уничтоженной российской ракеты.

Фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)

Фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)

Фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)

Также сегодня утром россияне атаковали Никополь тяжелой артиллерией.

В результате были повреждены админздание и частное предприятие, избиты три жилых дома, авто, газопровод и линия электропередач.

Одно хозяйственное сооружение было уничтожено. Жертв нет.

Фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)

Фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)

Фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)

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Артём Джерипа
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