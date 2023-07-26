Ракетная атака. Над Днепропетровской областью сбили ракету во время тревоги – фото

В ходе масштабной воздушной тревоги над Днепропетровской областью украинские оборонцы сбили российскую ракету. А утром оккупанты атаковали Никополь тяжелой артиллерией. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Юрий Лысак.

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Из-за падения обломков ракеты произошел пожар.

Огонь потушили спасатели. Пострадавших нет.

Глава ОВА публикует фото обломков уничтоженной российской ракеты.

Также сегодня утром россияне атаковали Никополь тяжелой артиллерией.

В результате были повреждены админздание и частное предприятие, избиты три жилых дома, авто, газопровод и линия электропередач.

Одно хозяйственное сооружение было уничтожено. Жертв нет.

26 июля вечером началась масштабная воздушная тревога. Российские истребители МиГ-31К запустили, вероятно, ракеты "Калибр" и другие типы. Российские самолеты Ту-95МС из района Каспийского моря запустили крылатые ракеты. В Киевской, Хмельницкой и других областях по враждебным целям работала противовоздушная оборона.

В Воздушных силах сообщили, что крылатые ракеты, которыми Россия ударила по Украине, в результате полетели на Староконстантинов. Там находится аэродром, на котором базируются самолеты Су-24.

В тот же день в небе над Винницкой областью днем были сбиты две российские крылатые ракеты "Калибр".

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