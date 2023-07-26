ВСУ: Ракеты РФ летели на Староконстантинов. Там авиабаза Воздушных сил
Крылатые ракеты, которыми Россия ударила сегодня по Украине, в итоге полетели на Староконстантинов. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.
По данным источников LIGA.net, над Староконстантиновым работала ПВО, на город падали обломки.
В районе Староконстантинова расположен аэродром, где базируются самолеты Су-24.
Эти самолеты Силы обороны используют для нанесения ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow.
"Ракеты, которые были выпущены с Каспия, сначала залетели с юго-востока, с оккупированных территорий. Дальше следовали в Харьковскую область. Потом изменили курс к Днепру. Из Днепра уже – Кропивницкий, Кировоградская область. И дальше двигались в направлении перекрестка Винницкой, Николаевской, Одесской областей. И собственно в направлении Тернопольской-Львовской областей. Во Львовской области развернулись назад – на 180 градусов. И в конце концов были направлены в Хмельницкую область, в район Староконстантинова", – рассказал Игнат.
Спикер сообщил, что уже есть информация о сбитии ракет в Киевской области, Днепре и Харьковской области. Подробности будут позже.
- 23 июля страна-террорист РФ нанесла массированный ракетный удар по Одессе, что повлекло за собой жертвы среди местных жителей и разрушения.
- Украинская разведка сообщила, что РФ модернизировала ракеты "Оникс", а также Х-22 до Х-32. Воздушные силы говорят, что Х-32 "летит дальше и точнее".
- Сегодня в небе над Винницкой областью были сбиты две российские крылатые ракеты "Калибр".
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