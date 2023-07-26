UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ: Ракеты РФ летели на Староконстантинов. Там авиабаза Воздушных сил

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 20:19
ВСУ: Ракеты РФ летели на Староконстантинов. Там авиабаза Воздушных сил - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Крылатые ракеты, которыми Россия ударила сегодня по Украине, в итоге полетели на Староконстантинов. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По данным источников LIGA.net, над Староконстантиновым работала ПВО, на город падали обломки.

В районе Староконстантинова расположен аэродром, где базируются самолеты Су-24.

Эти самолеты Силы обороны используют для нанесения ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow.

"Ракеты, которые были выпущены с Каспия, сначала залетели с юго-востока, с оккупированных территорий. Дальше следовали в Харьковскую область. Потом изменили курс к Днепру. Из Днепра уже – Кропивницкий, Кировоградская область. И дальше двигались в направлении перекрестка Винницкой, Николаевской, Одесской областей. И собственно в направлении Тернопольской-Львовской областей. Во Львовской области развернулись назад – на 180 градусов. И в конце концов были направлены в Хмельницкую область, в район Староконстантинова", – рассказал Игнат.

Спикер сообщил, что уже есть информация о сбитии ракет в Киевской области, Днепре и Харьковской области. Подробности будут позже.

Читайте также: Ракетная атака с Ту-95 и МиГ-31К. Звук взрыва под Киевом, ПВО отработало близ Хмельницкого

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаракетная атакаЮрий ИгнатСтароконстантинов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 