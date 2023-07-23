Ракетная атака на Одессу. Есть жертвы, россияне попали в дома, собор и автомобили – фото
Ночью против 23 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Одесской области. Оккупанты использовали не менее пяти видов ракет, есть жертвы и разрушения. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
В ходе ракетной атаки РФ использовала ракеты всех видов базирования: крылатые ракеты "Калибр" и "Искандер-К", противокорабельные сверхзвуковые ракеты типа "Оникс" и Х-22 и баллистические ракеты "Искандер-М".
Часть запущенных ракет уничтожили силы противовоздушной обороны.
Остальные вражеские ракеты нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере шести жилым домам, в том числе многоквартирным.
По состоянию на 5:25 известно об одном погибшем горожанине. Одного человека успешно деблокировали спасатели.
19 человек ранены, среди них четверо детей. 11 взрослых и троих детей госпитализированы.
В результате атаки изуродованы десятки автомобилей, во многих домах повреждены фасады и крыши, выбиты окна.
На Соборной площади в результате попадания российской ракеты поврежден Спасо-Преображенский собор, крупнейший православный храм Одессы. В настоящее время он принадлежит Московскому патриархату.
Также пострадали два памятника архитектуры.
В городе образовано несколько воронок, есть обрывы электросетей. Из-за этого может быть затруднено движение городского транспорта.
Также ОК "Юг" распространило фотографии с последствиями разрушений.
- 17 июля 2023 года РФ вышла по черноморской зерновой инициативе и заявила, что не будет давать гарантий ненападения на гражданские суда после этой даты. Украинское оборонное ведомство зеркально пригрозило РФ на угрозы судам в море.
- После этого оккупанты пять ночей массированно атаковали Одессу и область ракетами и дронами, нанеся ущерб портам, зернохранилищам, жилым домам и другим объектам. В результате атак по городу и области также были пострадавшие среди гражданских.
- Спикер Воздушных сил пояснил, что для противодействия ракетам "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые установки в Крыму, а Х-22 могут сбивать новейшие комплексы противовоздушной обороны.
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