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Ракетная атака на Одессу. Есть жертвы, россияне попали в дома, собор и автомобили – фото

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2023, 06:27
Ракетная атака на Одессу. Есть жертвы, россияне попали в дома, собор и автомобили – фото - Фото
Фото: ОК "Юг"

Ночью против 23 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Одесской области. Оккупанты использовали не менее пяти видов ракет, есть жертвы и разрушения. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В ходе ракетной атаки РФ использовала ракеты всех видов базирования: крылатые ракеты "Калибр" и "Искандер-К", противокорабельные сверхзвуковые ракеты типа "Оникс" и Х-22 и баллистические ракеты "Искандер-М".

Часть запущенных ракет уничтожили силы противовоздушной обороны.

Остальные вражеские ракеты нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере шести жилым домам, в том числе многоквартирным.

По состоянию на 5:25 известно об одном погибшем горожанине. Одного человека успешно деблокировали спасатели.

19 человек ранены, среди них четверо детей. 11 взрослых и троих детей госпитализированы.

В результате атаки изуродованы десятки автомобилей, во многих домах повреждены фасады и крыши, выбиты окна.

На Соборной площади в результате попадания российской ракеты поврежден Спасо-Преображенский собор, крупнейший православный храм Одессы. В настоящее время он принадлежит Московскому патриархату.

Также пострадали два памятника архитектуры.

В городе образовано несколько воронок, есть обрывы электросетей. Из-за этого может быть затруднено движение городского транспорта.

Также ОК "Юг" распространило фотографии с последствиями разрушений.

Фото: ОК Юг

Фото: ОК Юг

Фото: ОК Юг

Фото: ОК Юг

Фото: ОК Юг

Фото: ОК Юг

Фото: ОК Юг

Фото: ОК Юг

Фото: ОК Юг

Фото: ОК Юг

Смотрите также: Ночной удар по Одессе. Появились кадры первых минут после российской атаки

Артём Джерипа
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