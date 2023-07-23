RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ракетна атака на Одесу. Є жертви, росіяни влучили у будинки, собор та автівки – фото

Этот материал также доступен на русском
23.07.2023, 06:27
Ракетна атака на Одесу. Є жертви, росіяни влучили у будинки, собор та автівки – фото - Фото
Фото: ОК "Південь"

Уночі проти 23 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Одещині. Окупанти використали щонайменше п'ять видів ракет, є жертви та руйнування. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Під час ракетної атаки РФ використала ракети всіх видів базування: крилаті ракети "Калібр" та "Іскандер-К", протикорабельні надзвукові ракети типу "Онікс" та Х-22 і балістичні ракети "Іскандер-М".

Частину з запущених ракет знищили сили протиповітряної оборони.

Решта ворожих ракет завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше шести житловим будинкам, зокрема багатоквартирним.

Станом на 5:25 відомо про одного загиблого містянина. Одну особу успішно деблокували рятувальники.

19 людей поранено, серед них четверо дітей. 11 дорослих та трьох дітей госпіталізовано.

Унаслідок атаки понівечено десятки автомобілів, в багатьох будинках пошкоджені фасади та дахи, вибито вікна.

На Соборній площі унаслідок влучання російської ракети понівечено Спасо-Преображенський собор, найбільший православний храм Одеси. Наразі він належить до Московського патріархату.

Також постраждали дві пам'ятки архітектури.

У місті утворено декілька вирв, є обриви електромереж. Через це може бути ускладнено рух міського транспорту.

Також ОК "Південь" поширило фото з наслідками руйнувань.

Фото: ОК ''Південь''

Фото: ОК ''Південь''

Фото: ОК ''Південь''

Фото: ОК ''Південь''

Фото: ОК ''Південь''

Фото: ОК ''Південь''

Фото: ОК ''Південь''

Фото: ОК ''Південь''

Фото: ОК ''Південь''

Фото: ОК ''Південь''

Дивіться також: Нічний удар по Одесі. З'явились кадри перших хвилин після російської атаки – відео

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаодесаіскандеркаліброніксОК Південьракетна атака
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 