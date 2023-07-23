Ракетна атака на Одесу. Є жертви, росіяни влучили у будинки, собор та автівки – фото

Уночі проти 23 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Одещині. Окупанти використали щонайменше п'ять видів ракет, є жертви та руйнування. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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Під час ракетної атаки РФ використала ракети всіх видів базування: крилаті ракети "Калібр" та "Іскандер-К", протикорабельні надзвукові ракети типу "Онікс" та Х-22 і балістичні ракети "Іскандер-М".

Частину з запущених ракет знищили сили протиповітряної оборони.

Решта ворожих ракет завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше шести житловим будинкам, зокрема багатоквартирним.



Станом на 5:25 відомо про одного загиблого містянина. Одну особу успішно деблокували рятувальники.

19 людей поранено, серед них четверо дітей. 11 дорослих та трьох дітей госпіталізовано.

Унаслідок атаки понівечено десятки автомобілів, в багатьох будинках пошкоджені фасади та дахи, вибито вікна.

На Соборній площі унаслідок влучання російської ракети понівечено Спасо-Преображенський собор, найбільший православний храм Одеси. Наразі він належить до Московського патріархату.

Також постраждали дві пам'ятки архітектури.

У місті утворено декілька вирв, є обриви електромереж. Через це може бути ускладнено рух міського транспорту.

Також ОК "Південь" поширило фото з наслідками руйнувань.

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