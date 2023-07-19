Одеса. Треба знищувати установки ракет "Онікс" у Криму, Х-22 може збивати Patriot – ЗСУ

У ніч проти 19 липня Росія здійснила масований удар по Одесі та області, зокрема по портовій інфраструктурі. Для протидії російським ракетам типу "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові комплекси, а ракети Х-22 здатні збивати західні комплекси ППО. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі для LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Онікси" – це складна ціль. Вона летить низько над водою, має дальність близько 600 км. Це загроза всій прибережній зоні", – сказав Ігнат.

За даними ОК "Південь", саме ракети "Онікс" та Х-22 росіяни запускали по портовій та критичній інфраструктурі Одеси й області.

Аби боротися з цими ракетами, необхідно знищувати російські берегові комплекси "Бастіон", зазначив Ігнат.

Ці комплекси розташовані у Криму, звідти й здійснюються пуски ракет типу "Онікс".

"Тут, як і у випадку з С-300: з ракетами боротися важко – тому краще знищувати установки на землі", – зауважив речник Повітряних сил.

За його словами, для протидії ракетам Х-22 потрібні ті системи, що здатні працювати по балістичних ракетах: установки Patriot і SAMP-T.

Увечері на LIGA.net вийде розбір російської атаки на українські порти.

У Повітряних силах заявили, що росіяни атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136. Було зафіксовано 26 прильотів.

Після атаки президент Зеленський доручив посилити захист людей та портової інфраструктури.

В Оперативному командуванні "Південь" опублікували наслідки масованого удару російських загарбників по Одесі.

Читайте також: ЗСУ: Взимку РФ може знову бити ракетами по електростанціях, ГЕС та транспортних розв'язках

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.