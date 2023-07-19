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Нічний удар по Одесі: Зеленський доручив посилити захист людей та портової інфраструктури

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19.07.2023, 13:05
Нічний удар по Одесі: Зеленський доручив посилити захист людей та портової інфраструктури - Фото
Наслідки нічного удару по порту Одеси (Фото - ОК Південь)

Під час нічного удару по Одесі російські терористи "абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди", заявив президент Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради з міністрами та військовими.

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"Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета – це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального й безпечного життя", – написав Зеленський.

Президент повідомив, що заслухав інформацію про нічні російські удари по Одеській, Житомирській областях та іншим регіонам.

Зеленський вислухав доповіді віцепрем'єра Олександра Кубракова та голови МВС Ігоря Клименка про наслідки ударів, а також доповіді Головкому Валерія Залужного та командувача ЗС ЗСУ Миколи Олещука.

"Військовим дав доручення посилити захист людей і портової інфраструктури, а МЗС – активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна", – написав президент.

Повітряні сили заявили, що в ніч проти 19 липня окупанти атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136, зафіксовано 26 прильотів.

Читайте також: Найбільший удар по Одесі: Калібри, Бурі, Онікси, дрони – були прильоти та салют. Київ – ППО 

Сергій Бережний
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