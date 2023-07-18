Одеса. РФ масовано атакувала "Калібрами" та дронами Shahed. Є поранений та пошкодження

Російські окупанти масовано атакували Одесу крилатими ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 18 липня. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

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Військові заявляють, що росіяни запустили кілька хвиль ударних дронів, щоб виявити та виснажити українську протиповітряну оборону.

Після цього з Чорного моря по обласному центру випустили шість "Калібрів", всі ракети були знищені.

Уламки ракет та вибухова хвиля пошкодили об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь, у своєму будинку отримав поранення літній чоловік, його госпіталізували.

На підльоті з моря було збито 21 ударний безпілотник.

Пізно ввечері 15 липня в Запоріжжі прогримів потужний вибух (до цього ЗСУ попередили про російські Ту-22М3, носії ракет Х-22, які злетіли з аеродрому "Моздок" на Північному Кавказі).

Вечір 4 липня 2023 року в окупованій Макіївці поруч із Донецьком пройшов із потужними вибухами – відео "гриба".

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