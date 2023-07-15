У Запоріжжі прогримів потужний вибух. ЗСУ попереджали про пуски крилатих ракет з РФ

доповнено

Пізно ввечері 15 липня в Запоріжжі прогримів потужний вибух, повідомило джерело LIGA.net в обласному центрі. До цього Повітряні сили ЗСУ попередили про двох бортів Ту-22м3 з аеродрому Моздок на Північному Кавказі.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Вибух пролунав о 22:12, тривогу у Запорізькій області оголошено з 21:52. З цього ж часу сирени звучать і в інших регіонах сходу і півдня України – Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку через зліт двох російських "тушок", які є носіями крилатих ракет Х-22.

О 22:11 Повітряні сили повідомили, що зафіксовано пуски ракет у напрямку Запоріжжя. Вже наступної хвилини в обласному центрі пролунав вибух. Що саме це було – поки невідомо.

ДОПОВНЕНО О 22:30. Пішли відбої тривог по областях. Повітряні сили ЗСУ оголосили, що загроза Ту-22М3 минула. Проте в Донецькій області залишається загроза тактичної авіації.

Сьогодні вдень Росія вдарила "Градом" по сільраді під Запоріжжям, де йде контрнаступ ЗСУ. Постраждали троє людей.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.