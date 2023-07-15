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Росія вгатила "Градом" по сільраді під Запоріжжям, де триває контрнаступ ЗСУ – фото

Этот материал также доступен на русском
15.07.2023, 17:36
Росія вгатила
Фoто - Андрій Єрмак, Telegram

Росіяни обстріляли селище Степногірськ Запорізької області з реактивної системи залпового вогню "Град". Окупанти влучили по адмінбудівлі селищної ради, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Наразі відомо про трьох постраждалих: двох жінок та одного чоловіка.

Як видно на мапі, Степногірськ знаходиться недалеко від раніше звільнених Силами оборони населених пунктів, серед яких у тому числі П’ятихатки, які армія РФ безуспішно намагалась відбити минулого місяця.

Росія вгатила "Градом" по сільраді під Запоріжжям, де триває контрнаступ ЗСУ – фото

Росія вгатила "Градом" по сільраді під Запоріжжям, де триває контрнаступ ЗСУ – фото

Росія вгатила "Градом" по сільраді під Запоріжжям, де триває контрнаступ ЗСУ – фото

Росія вгатила "Градом" по сільраді під Запоріжжям, де триває контрнаступ ЗСУ – фото
  • Росія регулярно обстрілює Запоріжжя та населені пункти області, застосовуючи переважно комплекси С-300 та реактивну артилерію, якими може "дістати" до прифронтових населених пунктів. Підлітний час ракет, запущених таким озброєнням, становить до десятка секунд, тому повітряні тривоги зазвичай включати заздалегідь не встигають.
  • 13 липня російські окупанти обстріляли з мінометів Оріхів Запорізької області, в результаті чого загинула людина.

Дивіться також: Росія серед білого дня атакувала запорізький парк: фото наслідків

Оксана Житнюк
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