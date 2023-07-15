Росія вгатила "Градом" по сільраді під Запоріжжям, де триває контрнаступ ЗСУ – фото

Росіяни обстріляли селище Степногірськ Запорізької області з реактивної системи залпового вогню "Град". Окупанти влучили по адмінбудівлі селищної ради, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Наразі відомо про трьох постраждалих: двох жінок та одного чоловіка.

Як видно на мапі, Степногірськ знаходиться недалеко від раніше звільнених Силами оборони населених пунктів, серед яких у тому числі П’ятихатки, які армія РФ безуспішно намагалась відбити минулого місяця.

Росія регулярно обстрілює Запоріжжя та населені пункти області, застосовуючи переважно комплекси С-300 та реактивну артилерію, якими може "дістати" до прифронтових населених пунктів. Підлітний час ракет, запущених таким озброєнням, становить до десятка секунд, тому повітряні тривоги зазвичай включати заздалегідь не встигають.

13 липня російські окупанти обстріляли з мінометів Оріхів Запорізької області, в результаті чого загинула людина.

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