Окупанти обстріляли з мінометів Оріхів, вбили людину, зруйнували будинки

Сьогодні, 13 липня, російські окупанти обстріляли з мінометів Оріхів Запорізької області, загинула людина. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Ворог здійснив мінометний обстрiл міста Орiхiв. Внаслідок цього було зруйновано три будинки та вбито чоловіка", – написав Єрмак.

Глава Запорізьскої ОВА Юрій Малашко повідомив, що в результаті удару поранено 87-річного чоловіка, а 40-річний житель загинув від отриманих травм.

9 липня 2023 року Росія завдала авіаудару по загальноосвітній школі в Оріхові Запорізької області. Загинули сім людей.

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