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Окупанти обстріляли з мінометів Оріхів, вбили людину, зруйнували будинки

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 15:45
Окупанти обстріляли з мінометів Оріхів, вбили людину, зруйнували будинки - Фото
Оріхів (Фото: ОП)

Сьогодні, 13 липня, російські окупанти обстріляли з мінометів Оріхів Запорізької області, загинула людина. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак. 

"Ворог здійснив мінометний обстрiл міста Орiхiв. Внаслідок цього було зруйновано три будинки та вбито чоловіка", – написав Єрмак.

Глава Запорізьскої ОВА Юрій Малашко повідомив, що в результаті удару поранено 87-річного чоловіка, а 40-річний житель загинув від отриманих травм.

Наталія Медведєва
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