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У Оріхові збільшилася кількість загиблих внаслідок удару російською авіабомбою видео

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10.07.2023, 20:30
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В Оріхові збільшилася кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару російською авіабомбою по гуманітарному центру. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в ефірі телемарафону.

"На жаль, у нас уже п'ятеро осіб, які загинули. Щойно буквально дістали ще одного чоловіка. 11 у нас отримали різні ступені поранень і перебувають зараз у лікарні", – сказав Малашко близько 19:00.

За його словами, розбір завалів триває, найімовірніше, там є ще люди.

МВС опублікувало відео ліквідації наслідків авіаудару.

ОНОВЛЕНО о 21:05. ДСНС повідомила, що 10 липня рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох осіб без ознак життя. Число загиблих зросло до семи людей. Пошукові роботи завершено.

Наталія Медведєва
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війнаавіаудароріхов
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