оновлено

В Оріхові збільшилася кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару російською авіабомбою по гуманітарному центру. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в ефірі телемарафону.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"На жаль, у нас уже п'ятеро осіб, які загинули. Щойно буквально дістали ще одного чоловіка. 11 у нас отримали різні ступені поранень і перебувають зараз у лікарні", – сказав Малашко близько 19:00.

За його словами, розбір завалів триває, найімовірніше, там є ще люди.

МВС опублікувало відео ліквідації наслідків авіаудару.

ОНОВЛЕНО о 21:05. ДСНС повідомила, що 10 липня рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох осіб без ознак життя. Число загиблих зросло до семи людей. Пошукові роботи завершено.

9 липня 2023 року Росія завдала авіаудару по загальноосвітній школі в Оріхові Запорізької області. Це сталося під час того, як місцеві цивільні громадяни отримували там гуманітарну допомогу.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.