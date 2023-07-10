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В Орехове увеличилось число погибших в результате удара российской авиабомбой – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 20:30
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В Орехове увеличилось количество погибших в результате вчерашнего удара российской авиабомбой по гуманитарному центру. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в эфире телемарафона.

"К сожалению, у нас уже пять человек погибших. Только что буквально достали еще одного мужчину. 11 у нас получили разные степени ранений и находятся сейчас в больнице", – сказал Малашко около 19:00.

По его словам, разбор завалов продолжается, скорее всего, там есть еще люди.

МВД опубликовало видео ликвидации последствий авиаудара.

ОБНОВЛЕНО в 21:05. ГСЧС сообщила, что 10 июля спасатели деблокировали из-под завалов тела трех человек без признаков жизни. Число погибших выросло до семи человек. Поисковые работы завершены.

Наталья Медведева
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