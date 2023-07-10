Россияне ударили авиабомбой по гуманитарному центру на Запорожье: есть погибшие и раненые
Россия нанесла авиаудар по общеобразовательной школе в Орехово Запорожской области. Это произошло во время того, как местные гражданские получали там гуманитарную помощь, сообщают в Министерстве внутренних дел.
Отмечается, что российская авиабомба "почти до основания" разрушила здание школы.
В Запорожской ОВА сообщили, что удар был нанесен управляемой авиабомбой.
Российская атака произошла во время выдачи гуманитарной помощи в жилом квартале.
В результате взрыва погибли четверо граждан, 11 получили ранения.
Под завалами учебного заведения оказалось более 15 человек, находившихся рядом со школой и во дворе.
Также были повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, расположенные рядом с эпицентром взрыва, пишут в МВД.
В настоящее время деблокированы тела четырех погибших – трех женщин и мужчины.
Еще 11 граждан с ранениями разной степени тяжести госпитализированы после оказания первой медицинской помощи.
В настоящее время продолжаются спасательные работы.
Саперы устанавливают тип примененного боеприпаса.
Также в МВД распространили фотографии с места российского теракта.
- В час ночи 10 июля российские захватчики нанесли ракетные удары по Краматорску, а затем по Николаеву.
- В Николаевской ОВА сообщили, что, вероятно, оккупанты ударили по городу ракетой "Искандер-М". Удар был нанесен по объекту инфраструктуры.
- 4 июля оккупанты атаковали ракетами Первомайский Харьковской области, в результате этого ранения получили десятки человек, в частности, дети.
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