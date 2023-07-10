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Россияне ударили авиабомбой по гуманитарному центру на Запорожье: есть погибшие и раненые

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 09:17
Россияне ударили авиабомбой по гуманитарному центру на Запорожье: есть погибшие и раненые - Фото
Фото: МВД
дополнено

Россия нанесла авиаудар по общеобразовательной школе в Орехово Запорожской области. Это произошло во время того, как местные гражданские получали там гуманитарную помощь, сообщают в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что российская авиабомба  "почти до основания" разрушила здание школы.

В Запорожской ОВА сообщили, что удар был нанесен управляемой авиабомбой.

Российская атака произошла во время выдачи гуманитарной помощи в жилом квартале.

В результате взрыва погибли четверо граждан, 11 получили ранения.

Под завалами учебного заведения оказалось более 15 человек, находившихся рядом со школой и во дворе.

Также были повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, расположенные рядом с эпицентром взрыва, пишут в МВД.

В настоящее время деблокированы тела четырех погибших – трех женщин и мужчины.

Еще 11 граждан с ранениями разной степени тяжести госпитализированы после оказания первой медицинской помощи.

В настоящее время продолжаются спасательные работы.

Саперы устанавливают тип примененного боеприпаса.

Также в МВД распространили фотографии с места российского теракта.

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

Читайте также: Россия сбросила три авиабомбы на Орехов под Запорожьем: есть погибший и раненый

Артём Джерипа
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