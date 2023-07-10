Россияне ударили авиабомбой по гуманитарному центру на Запорожье: есть погибшие и раненые

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Россия нанесла авиаудар по общеобразовательной школе в Орехово Запорожской области. Это произошло во время того, как местные гражданские получали там гуманитарную помощь, сообщают в Министерстве внутренних дел.

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Отмечается, что российская авиабомба "почти до основания" разрушила здание школы.

В Запорожской ОВА сообщили, что удар был нанесен управляемой авиабомбой.

Российская атака произошла во время выдачи гуманитарной помощи в жилом квартале.

В результате взрыва погибли четверо граждан, 11 получили ранения.

Под завалами учебного заведения оказалось более 15 человек, находившихся рядом со школой и во дворе.

Также были повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, расположенные рядом с эпицентром взрыва, пишут в МВД.

В настоящее время деблокированы тела четырех погибших – трех женщин и мужчины.

Еще 11 граждан с ранениями разной степени тяжести госпитализированы после оказания первой медицинской помощи.

В настоящее время продолжаются спасательные работы.

Саперы устанавливают тип примененного боеприпаса.

Также в МВД распространили фотографии с места российского теракта.

В час ночи 10 июля российские захватчики нанесли ракетные удары по Краматорску, а затем по Николаеву.

В Николаевской ОВА сообщили, что, вероятно, оккупанты ударили по городу ракетой "Искандер-М". Удар был нанесен по объекту инфраструктуры.

4 июля оккупанты атаковали ракетами Первомайский Харьковской области, в результате этого ранения получили десятки человек, в частности, дети.

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