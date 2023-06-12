UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия сбросила три авиабомбы на Орехов под Запорожьем: есть погибший и раненый

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 16:47
Россия сбросила три авиабомбы на Орехов под Запорожьем: есть погибший и раненый - Фото
Фото - Telegram Юрія Малашка

Россияне сбросили три авиабомбы на город Орехов Пологовского района Запорожской области. Есть один погибший и один раненый. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

По данным Малашко, три управляемых авиабомбы врага попали по территории города: разрушены частные дома и коммуникации.

От полученных травм погиб 48-летний мужчина. 32-летний раненый был доставлен в больницу.

Россия сбросила три авиабомбы на Орехов под Запорожьем: есть погибший и раненый

Смотрите также: Украинский танк штурмует позицию россиян в лесополосе на Времивском выступлении – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрелвойназапорожская областьЗапорожьеавиабомбаореховкаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 