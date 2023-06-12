Россия сбросила три авиабомбы на Орехов под Запорожьем: есть погибший и раненый

Россияне сбросили три авиабомбы на город Орехов Пологовского района Запорожской области. Есть один погибший и один раненый. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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По данным Малашко, три управляемых авиабомбы врага попали по территории города: разрушены частные дома и коммуникации.

От полученных травм погиб 48-летний мужчина. 32-летний раненый был доставлен в больницу.

Сегодня Запорожская отдельная бригада территориальной обороны сообщила об освобождении поселка Новодаровка Гуляйпольского района Запорожской области.

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