Россия сбросила три авиабомбы на Орехов под Запорожьем: есть погибший и раненый
12.06.2023, 16:47
Фото - Telegram Юрія Малашка
Россияне сбросили три авиабомбы на город Орехов Пологовского района Запорожской области. Есть один погибший и один раненый. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
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По данным Малашко, три управляемых авиабомбы врага попали по территории города: разрушены частные дома и коммуникации.
От полученных травм погиб 48-летний мужчина. 32-летний раненый был доставлен в больницу.
- Сегодня Запорожская отдельная бригада территориальной обороны сообщила об освобождении поселка Новодаровка Гуляйпольского района Запорожской области.
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