Росія скинула три авіабомби на Оріхів під Запоріжжям: є загиблий і поранений
12.06.2023, 16:47
Фото - Telegram Юрія Малашка
Росіяни скинули три авіабомби на місто Оріхів Пологівського району Запорізької області. Є один загиблий і один поранений. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
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За даними Малашка, три керовані авіабомби ворога влучили по території міста: зруйновано приватні будинки та комунікації.
Від отриманих травм загинув 48-річний чоловік. 32-річного пораненого доставили до лікарні.
- Сьогодні Запорізька окрема бригада територіальної оборони повідомила про звільнення селища Новодарівка Гуляйпільського району Запорізької області.
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