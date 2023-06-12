Росія скинула три авіабомби на Оріхів під Запоріжжям: є загиблий і поранений

Росіяни скинули три авіабомби на місто Оріхів Пологівського району Запорізької області. Є один загиблий і один поранений. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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За даними Малашка, три керовані авіабомби ворога влучили по території міста: зруйновано приватні будинки та комунікації.

Від отриманих травм загинув 48-річний чоловік. 32-річного пораненого доставили до лікарні.

Сьогодні Запорізька окрема бригада територіальної оборони повідомила про звільнення селища Новодарівка Гуляйпільського району Запорізької області.

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