Около часа ночи 22 июня российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Об этом сообщили два собеседника LIGA.net в первых двух городах, о третьем пишут местные паблики.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Незадолго до 01:00 воздушная тревога начала быстро растпространяться с севера, вскоре покраснела левобережная часть Украины и еще несколько областей по правый берег Днепра.

Воздушные силы написали: "Северные, южные, восточные области – угроза применения баллистического вооружения".

Буквально через пару минут после этого, почти одновременно, прогремели взрывы в Харькове, Кременчуге и Кривом Роге.

Читайте также: Германия передала ВСУ высокоточные боеприпасы. Вероятно, речь о Vulcano или SMArt 155

01:18. Собеседник LIGA.net в Полтаве написал, что взрывы вскоре после 01:00, вероятно, в Кременчуге или в направлении него, были слышны даже в областном центре (~80 км). Позднее, около 01:11, в Полтаве слышали другие, более близкие, взрывы. Возможно, это была работа системы противовоздушной обороны.

Учитывая внезапность и скорость атаки, возможно, по городам оккупанты ударили из баллистических ракетных комплексов "Искандер". Сообщений о взлетах носителей аэробаллистических ракет "Кинжал" МиГ-31К не было.

01:19. ВСУ предупреждают, что четыре российских Ту-22М3, носители ракет Х-22, "двигаются в сторону госграницы Украины с востока".

01:32. Черниговская и Сумская области – угроза "шахедов", пишут на канале у спикера ВС ВСУ Юрия Игната. Российские террористы запускают такие дроны с аэродрома "Сеща" в Брянской области.

Читайте также: 81% иностранных компонентов российских ракет произведено в США – группа Ермака-Макфола

01:39. Уточнение от собеседника в Харькове: по меньшей мере первый взрыв прогремел около часа ночи до включения сирены.

01:44. ВС ВСУ зафиксировали пуски ракет с самолетов РФ над акваторией Азовского моря. Возможно, Х-22 летят на северо-запад, "курс может меняться", уточнили у Игната.

01:46. Едва мэр Кривого Рога Вилкул написал: "Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Остаемся в укрытиях или правило двух стен. Повторные пуски в сторону нашего города", как в городе прогремели новые взрывы.

Новость дополняется...

В ожидании официальной информации о взрывах в городах посмотрите на конвейер сожженных танков Т-80 и Т-72 армии России: дроны ВСУ выбивают врагу броню.

Союзники сообщили, что на июнь 2023 года Россия держит в готовности десятки самолетов Ту-22МЗ, Ту-95МС, Ту-160 и МиГ-31К.

Украина с мая 2023 года просит Германию о дальнобойных ракетах Taurus, аналогичных британским Storm Shadow, но в Берлине "очень осторожны насчет этого".

По словам секретаря СНБО Данилова, одним из приоритетов ВСУ сейчас, в середине июня 2023 года, является уничтожение артиллерии россиян.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.