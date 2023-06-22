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Новости | В Кривом Роге, Кременчуге и Харькове взрывы — Россия нанесла удар баллистическими ракетами

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 01:07
В Кривом Роге, Кременчуге и Харькове взрывы — Россия нанесла удар баллистическими ракетами - Фото
Кривой Рог (иллюстративный скриншот)

Около часа ночи 22 июня российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Об этом сообщили два собеседника LIGA.net в первых двух городах, о третьем пишут местные паблики.

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Незадолго до 01:00 воздушная тревога начала быстро растпространяться с севера, вскоре покраснела левобережная часть Украины и еще несколько областей по правый берег Днепра.

Воздушные силы написали: "Северные, южные, восточные области – угроза применения баллистического вооружения".

Буквально через пару минут после этого, почти одновременно, прогремели взрывы в Харькове, Кременчуге и Кривом Роге.

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01:18. Собеседник LIGA.net в Полтаве написал, что взрывы вскоре после 01:00, вероятно, в Кременчуге или в направлении него, были слышны даже в областном центре (~80 км). Позднее, около 01:11, в Полтаве слышали другие, более близкие, взрывы. Возможно, это была работа системы противовоздушной обороны.

Учитывая внезапность и скорость атаки, возможно, по городам оккупанты ударили из баллистических ракетных комплексов "Искандер". Сообщений о взлетах носителей аэробаллистических ракет "Кинжал" МиГ-31К не было.

01:19. ВСУ предупреждают, что четыре российских Ту-22М3, носители ракет Х-22, "двигаются в сторону госграницы Украины с востока".

01:32. Черниговская и Сумская области – угроза "шахедов", пишут на канале у спикера ВС ВСУ Юрия Игната. Российские террористы запускают такие дроны с аэродрома "Сеща" в Брянской области.

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01:39. Уточнение от собеседника в Харькове: по меньшей мере первый взрыв прогремел около часа ночи до включения сирены.

01:44. ВС ВСУ зафиксировали пуски ракет с самолетов РФ над акваторией Азовского моря. Возможно, Х-22 летят на северо-запад, "курс может меняться", уточнили у Игната.

01:46. Едва мэр Кривого Рога Вилкул написал: "Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Остаемся в укрытиях или правило двух стен. Повторные пуски в сторону нашего города", как в городе прогремели новые взрывы.

Новость дополняется...

В ожидании официальной информации о взрывах в городах посмотрите на конвейер сожженных танков Т-80 и Т-72 армии России: дроны ВСУ выбивают врагу броню.

Евгений Пилипенко
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