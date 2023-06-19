Российские бомбардировщики Ту-22М3 над Азовским морем ударили ракетами Х-22 по Украине
Боевая авиация страны-террориста России пустила, вероятно, сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22 по целям на территории Украины с бомбардировщиков Ту-22М3 над Азовским морем. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В 13:46 мониторинг-канал ВС ВСУ сообщил о вылете четырех бортов и возможности пусков ракет на юге и востоке.
Спустя 12 минут военные уточнили, что вероятность пусков "высока", а в 14:17 добавили – "пуски ракет!"
14:22. Связанный с военными и Николаевской ОВА анонимный Telegram-канал Николаевский Ванёк сообщил, что россияне "пускали обманки (у них есть такие на базе Х-22) + сами ракеты Х-22". Самолеты, по данным ресурса, взлетели с аэродрома в Моздоке.
По прямой от Моздока в Северной Осетии до линии фронта на юге Украины – около 750 км.
Мониторинговые каналы сообщили вскоре после пусков, что ракеты летят в сторону Запорожской и Днепропетровской областей. Информации о взрывах/попаданиях из населенных пунктов на 14:45 нет. Исходя из тишины официальных лиц, вероятно, оккупанты били по военным целям на фронте.
14:48. Воздушные силы объявили отбой тревоги.
Сбивать Х-22, вероятно, способны только ЗРК Patriot и ЗРК SAMP/T.
- Ночью 19 июня Одесса перенесла ракетный удар "Калибрами" с Черного моря.
- Союзники сообщили, что на июнь 2023 года Россия держит в готовности десятки самолетов Ту-22МЗ, Ту-95МС, Ту-160 и МиГ-31К.
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