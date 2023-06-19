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Российские бомбардировщики Ту-22М3 над Азовским морем ударили ракетами Х-22 по Украине

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 14:17
Российские бомбардировщики Ту-22М3 над Азовским морем ударили ракетами Х-22 по Украине - Фото
Ракетный удар (иллюстративное фото — LIGA.net)

Боевая авиация страны-террориста России пустила, вероятно, сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22 по целям на территории Украины с бомбардировщиков Ту-22М3 над Азовским морем. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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В 13:46 мониторинг-канал ВС ВСУ сообщил о вылете четырех бортов и возможности пусков ракет на юге и востоке.

Спустя 12 минут военные уточнили, что вероятность пусков "высока", а в 14:17 добавили – "пуски ракет!"

14:22. Связанный с военными и Николаевской ОВА анонимный Telegram-канал Николаевский Ванёк сообщил, что россияне "пускали обманки (у них есть такие на базе Х-22) + сами ракеты Х-22". Самолеты, по данным ресурса, взлетели с аэродрома в Моздоке.

По прямой от Моздока в Северной Осетии до линии фронта на юге Украины – около 750 км.

Мониторинговые каналы сообщили вскоре после пусков, что ракеты летят в сторону Запорожской и Днепропетровской областей. Информации о взрывах/попаданиях из населенных пунктов на 14:45 нет. Исходя из тишины официальных лиц, вероятно, оккупанты били по военным целям на фронте.

14:48. Воздушные силы объявили отбой тревоги.

Сбивать Х-22, вероятно, способны только ЗРК Patriot и ЗРК SAMP/T.

СПРАВКА. Х-22 — советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Во время большой войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности: ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты — 950 кг, а отклонение от цели — от 600 м и выше. 

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Евгений Пилипенко
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войнаракетный ударвоздушные силыХ-22
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