Одесса перенесла ракетный удар. Россияне, вероятно, запускали "Калибры" с Черного моря
19.06.2023, 02:25
ЗСУ Gepard веде вогонь (фото — Osvaldo Fuentes @ DoD VI)
Россия атаковала Одессу и окрестности ночью 19 июня ракетами с Черного моря. Об этом сообщили мониторинг-канал Воздушных сил и собеседник LIGA.net в городе.
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В 01:59 завыла сирена воздушной тревоги, а ориентировочно с 02:10 по целям начала работать противовоздушная оборона.
Взрывы (выходы противоракет) продолжались с паузами несколько минут. К 02:15 все стихло.
Официальных сообщений о последствиях атаки на момент публикации не было.
14 июня в Одессе запретили работу ночных клубов и других развлекательных заведений в период с 22:00 до 09:00.
- 8 мая 2023 года РФ ударила ракетами Х-22 под Одессой. Попала по складу в области, погиб охранник.
- 29 мая россияне ночью ударили дронами по порту в Одессе.
- 10 июня из-за падения обломков Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли трое людей, более 10 получили ранения.
- Ночью 14 июня Россия вновь атаковала Одессу ракетами, были прилеты и жертвы.
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