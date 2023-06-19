Одесса перенесла ракетный удар. Россияне, вероятно, запускали "Калибры" с Черного моря

Россия атаковала Одессу и окрестности ночью 19 июня ракетами с Черного моря. Об этом сообщили мониторинг-канал Воздушных сил и собеседник LIGA.net в городе.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В 01:59 завыла сирена воздушной тревоги, а ориентировочно с 02:10 по целям начала работать противовоздушная оборона.

Взрывы (выходы противоракет) продолжались с паузами несколько минут. К 02:15 все стихло.

Официальных сообщений о последствиях атаки на момент публикации не было.

14 июня в Одессе запретили работу ночных клубов и других развлекательных заведений в период с 22:00 до 09:00.

Читайте также: Ракетный комплекс "Сапсан" сможет бить на 400 км, проект готов на две трети

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.