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Одесса перенесла ракетный удар. Россияне, вероятно, запускали "Калибры" с Черного моря

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 02:25
Одесса перенесла ракетный удар. Россияне, вероятно, запускали
ЗСУ Gepard веде вогонь (фото — Osvaldo Fuentes @ DoD VI)

Россия атаковала Одессу и окрестности ночью 19 июня ракетами с Черного моря. Об этом сообщили мониторинг-канал Воздушных сил и собеседник LIGA.net в городе.

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В 01:59 завыла сирена воздушной тревоги, а ориентировочно с 02:10 по целям начала работать противовоздушная оборона.

Взрывы (выходы противоракет) продолжались с паузами несколько минут. К 02:15 все стихло.

Официальных сообщений о последствиях атаки на момент публикации не было.

14 июня в Одессе запретили работу ночных клубов и других развлекательных заведений в период с 22:00 до 09:00.

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Евгений Пилипенко
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