В Одессе запретили работу ночных клубов
18.06.2023, 14:56
Фото: Ибица / Instagram
В Одессе запретили работу ночных клубов и других развлекательных заведений в период с 22:00 до 9:00, сообщается на сайте городского совета.
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Такое решение 14 июня совместно приняли начальник Одесской областной государственной (военной) администрации и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса". Его объяснили высокой угрозой для жизни и здоровья людей в условиях войны и необходимостью обеспечения общественной безопасности и порядка.
Запрет распространяется на все развлекательные комплексы, клубы, центры и другие подобные заведения, независимо от формы собственности.
Им запрещено использовать свет, звуковое оборудование и услуги, а посетителям запрещено находиться на их территории.
С 1 марта 2023 года на территории Одессы и Одесской области действует комендантский час с 00:00 до 05:00 утра. В это время на улицах и в других общественных местах запрещено пребывание людей без специально выданных пропусков и удостоверений.
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