В Одессе запретили работу ночных клубов и других развлекательных заведений в период с 22:00 до 9:00, сообщается на сайте городского совета.

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Такое решение 14 июня совместно приняли начальник Одесской областной государственной (военной) администрации и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса". Его объяснили высокой угрозой для жизни и здоровья людей в условиях войны и необходимостью обеспечения общественной безопасности и порядка.



Запрет распространяется на все развлекательные комплексы, клубы, центры и другие подобные заведения, независимо от формы собственности.

Им запрещено использовать свет, звуковое оборудование и услуги, а посетителям запрещено находиться на их территории.

С 1 марта 2023 года на территории Одессы и Одесской области действует комендантский час с 00:00 до 05:00 утра. В это время на улицах и в других общественных местах запрещено пребывание людей без специально выданных пропусков и удостоверений.

В последние несколько недель Россия несколько раз обстреляла Одессу ночью.

10 июня в результате обстрела спального района Одессы погибли три человека, 25 получили множественные ранения.

14 июня после обстрела продуктового склада в пригороде Одессы погибли три сотрудника, семеро получили ранения.

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