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В Одесі заборонили роботу нічних клубів

Этот материал также доступен на русском
18.06.2023, 14:56
В Одесі заборонили роботу нічних клубів - Фото
Фото: Ібіца / Instagram

В Одесі заборонили роботу нічних клубів та інших розважальних закладів у період з 22:00 до 9:00, повідомляється на сайті міської ради.

Таке рішення 14 червня спільно ухвалили начальник Одеської обласної державної (військової) адміністрації та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса". Його пояснили високою загрозою для життя та здоров’я людей в умовах війни та необхідністю забезпечення громадської безпеки й порядку.

Заборона поширюється на усі розважальні комплекси, клуби, центри та інші подібні заклади незалежно від форми власності.

Їм заборонено використовувати світло, звукове обладнання та надавати послуги, а відвідувачам заборонено перебувати на їхній території.

З 1 березня 2023 року на території Одеси та Одеської області діє комендантська година з 00:00 години до 05:00 години ранку. У цей час на вулицях та в інших громадських місцях забороняється перебування людей без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Андрій Водяний
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