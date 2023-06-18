В Одесі заборонили роботу нічних клубів та інших розважальних закладів у період з 22:00 до 9:00, повідомляється на сайті міської ради.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Таке рішення 14 червня спільно ухвалили начальник Одеської обласної державної (військової) адміністрації та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса". Його пояснили високою загрозою для життя та здоров’я людей в умовах війни та необхідністю забезпечення громадської безпеки й порядку.

Заборона поширюється на усі розважальні комплекси, клуби, центри та інші подібні заклади незалежно від форми власності.

Їм заборонено використовувати світло, звукове обладнання та надавати послуги, а відвідувачам заборонено перебувати на їхній території.

З 1 березня 2023 року на території Одеси та Одеської області діє комендантська година з 00:00 години до 05:00 години ранку. У цей час на вулицях та в інших громадських місцях забороняється перебування людей без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Протягом останніх кількох тижнів Росія кілька разів обстріляла Одесу вночі.

10 червня внаслідок обстрілу спального району Одеси загинули троє людей, 25 отримали множинні поранення.

14 червня після обстрілу продуктового складу в передмісті Одеси загинули троє співробітників, семеро отримали поранення.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.