З'явилося відео наслідків ракетного удару по Одесі вночі 14 червня. На записі видно руйнування на продуктовому складі в передмісті. Відео поширила Українська служба інформації.
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Вночі російські окупанти завдали ракетних ударів ракетами "Калібр" з Чорного моря.
Зокрема, унаслідок атаки відбулося влучання у продуктовий склад однієї з торговельних мереж, на ньому сталася пожежа.
На відео показують зруйновану стелю складу та стелажі.
Також видно використані вогнегасники та наслідки пожежі.
У відеоматеріалі чітко видно, що на складі були харчові продукти.
- Унаслідок російського удару по Одесі на складі загинули троє людей, семеро отримали поранення. Зокрема, пошкоджень зазнали житловий комплекс, навчальний заклад, бізнес-центр, кафе та магазини в центрі міста. Попередньо, дві ракети "Калібр" були збиті ППО.
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