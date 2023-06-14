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Атака на Одесу. Наслідки влучання "Калібру" у продуктовий склад – відео видео

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14.06.2023, 11:42
Відео: Українська служба інформації
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З'явилося відео наслідків ракетного удару по Одесі вночі 14 червня. На записі видно руйнування на продуктовому складі в передмісті. Відео поширила Українська служба інформації.

Вночі російські окупанти завдали ракетних ударів ракетами "Калібр" з Чорного моря.

Зокрема, унаслідок атаки відбулося влучання у продуктовий склад однієї з торговельних мереж, на ньому сталася пожежа.

На відео показують зруйновану стелю складу та стелажі.

Також видно використані вогнегасники та наслідки пожежі.

У відеоматеріалі чітко видно, що на складі були харчові продукти.

  • Унаслідок російського удару по Одесі на складі загинули троє людей, семеро отримали поранення. Зокрема, пошкоджень зазнали житловий комплекс, навчальний заклад, бізнес-центр, кафе та магазини в центрі міста. Попередньо, дві ракети "Калібр" були збиті ППО. 

Дивіться також: Нічний удар по Одесі. Поліція показала ліквідацію та документування наслідків – відео

Артем Джеріпа
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війнаодесаскладракетний удар
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