Національна поліція показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Одесі, їхню ліквідацію та документування. Відповідне відео опубліковано у Facebook Нацполіції.

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У районах місць влучань російських ракет працюють слідчі, дізнавачі, криміналісти, вибухотехніки та патрульні.

Правоохоронці фіксують наслідки російської агресії, надають допомогу громадянам, забезпечують безпеку.

За інформацією Одеської ОВА, внаслідок ракетної атаки пошкоджено житловий комплекс, навчальний заклад, бізнес-центр, кафе та магазини в центрі міста – шестеро людей отримали поранення, це два охоронці та мешканці сусіднього будинку.

Одна з ракет була націлена на склад із харчовими продуктами однієї з торгових мереж.

"Троє співробітників складу загинули, семеро отримали поранення. Триває розбір завалів. Під ними можуть перебувати люди", – повідомили в ОВА.

Вранці 14 червня Повітряні сили повідомили, що окупанти вдарили по Донбасу шістьма ракетами Х-22.

10 червня 2023 року через падіння уламків дрона-камікадзе Shahed-136 на житловий будинок в Одесі загинуло троє людей, понад 10 отримали поранення.

Над Дніпропетровською областю Сили ППО збили три дрони-камікадзе Shahed.

Внаслідок ракетного удару по Краматорську та Костянтинівці загинули троє мирних жителів, троє отримали поранення.

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