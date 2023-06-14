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Нічний удар по Одесі. Поліція показала ліквідацію та документування наслідків – відео видео

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14.06.2023, 09:50
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Національна поліція показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Одесі, їхню ліквідацію та документування. Відповідне відео опубліковано у Facebook Нацполіції.

У районах місць влучань російських ракет працюють слідчі, дізнавачі, криміналісти, вибухотехніки та патрульні.

Правоохоронці фіксують наслідки російської агресії, надають допомогу громадянам, забезпечують безпеку.

За інформацією Одеської ОВА, внаслідок ракетної атаки пошкоджено житловий комплекс, навчальний заклад, бізнес-центр, кафе та магазини в центрі міста – шестеро людей отримали поранення, це два охоронці та мешканці сусіднього будинку.

Одна з ракет була націлена на склад із харчовими продуктами однієї з торгових мереж.

"Троє співробітників складу загинули, семеро отримали поранення. Триває розбір завалів. Під ними можуть перебувати люди", – повідомили в ОВА. 

Читайте також: Нічний удар "Калібрами" по Одесі. Загинуло троє людей, є поранені – фото

Наталія Медведєва
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війнаОдесаракетний удар
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