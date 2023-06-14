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Ночной удар по Одессе. Полиция показала ликвидацию и документирование последствий – видео видео

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14.06.2023, 09:50
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Национальная полиция показала последствия ночного ракетного удара россиян по Одессе, их ликвидацию и документирование. Соответствующее видео опубликовано в Facebook Нацполиции.

В районах мест попаданий российских ракет работают следователи, дознаватели, криминалисты, взрывотехники и патрульные.

Правоохранители фиксируют последствия российской агрессии, оказывают помощь гражданам, обеспечивают охрану безопасности.

По информации Одесской ОВА, в результате ракетной атаки повреждены жилищный комплекс, учебное заведение, бизнес-центр, кафе и магазины в центре города – шесть человек получили ранения, это два охранника и жителя соседнего дома.

Одна из ракет была нацелена на склад с продуктами питания одной из торговых сетей.

"Трое сотрудников склада погибли, семь получили ранения. Продолжается разбор завалов. Под ними могут находиться люди", – сообщили в ОВА. 

Читайте также: Ночной удар "Калибрами" по Одессе. Погибли три человека, есть раненые – фото

Наталья Медведева
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