Национальная полиция показала последствия ночного ракетного удара россиян по Одессе, их ликвидацию и документирование. Соответствующее видео опубликовано в Facebook Нацполиции.

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В районах мест попаданий российских ракет работают следователи, дознаватели, криминалисты, взрывотехники и патрульные.

Правоохранители фиксируют последствия российской агрессии, оказывают помощь гражданам, обеспечивают охрану безопасности.

По информации Одесской ОВА, в результате ракетной атаки повреждены жилищный комплекс, учебное заведение, бизнес-центр, кафе и магазины в центре города – шесть человек получили ранения, это два охранника и жителя соседнего дома.

Одна из ракет была нацелена на склад с продуктами питания одной из торговых сетей.

"Трое сотрудников склада погибли, семь получили ранения. Продолжается разбор завалов. Под ними могут находиться люди", – сообщили в ОВА.

Утром 14 июня Воздушные силы сообщили, что оккупанты ударили по Донбассу шестью ракетами Х-22.

10 июня 2023 года из-за падения обломков дрона-камикадзе Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли три человека, более 10 получили ранения.

Над Днепропетровской областью Силы ПВО сбили три дрона-камикадзе Shahed.

В результате ракетного удара по Краматорску и Константиновке погибли трое мирных жителей, трое получили ранения.

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