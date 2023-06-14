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На рассвете Россия ударила ракетами по Краматорску и Константиновке, есть жертвы – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 08:48
На рассвете Россия ударила ракетами по Краматорску и Константиновке, есть жертвы – фото - Фото
Последствия российского ракетного удара по Краматорску утром 14 июня (Фото: Донецкая ОВА)

Ранним утром 14 июня российские оккупанты ударили ракетами по Краматорску и Константиновке, погибли и ранены мирные жители. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По предварительным данным, в результате утреннего ракетного удара по Донбассу трое гражданских погибли, трое получили ранения.

"Рашисты ударили на рассвете – в 5 утра – направили ракеты по Краматорску и Константиновке. Два человека погибли и двое ранены в Краматорске, один погибший и раненый – в Константиновке", – сообщил Кириленко.

Глава ОВА добавил, что российские ракеты попали в частный сектор городов и нанесли значительный ущерб.

В Краматорске полностью разрушены по меньшей мере пять и повреждены около 20 частных домов, в Константиновке – два разрушены и повреждены 55 домов.

Кроме того, пострадал газопровод и электросети.

На рассвете Россия ударила ракетами по Краматорску и Константиновке, есть жертвы – фото

На рассвете Россия ударила ракетами по Краматорску и Константиновке, есть жертвы – фото

На рассвете Россия ударила ракетами по Краматорску и Константиновке, есть жертвы – фото

На рассвете Россия ударила ракетами по Краматорску и Константиновке, есть жертвы – фото
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Наталья Медведева
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