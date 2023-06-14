На рассвете Россия ударила ракетами по Краматорску и Константиновке, есть жертвы – фото

Ранним утром 14 июня российские оккупанты ударили ракетами по Краматорску и Константиновке, погибли и ранены мирные жители. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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По предварительным данным, в результате утреннего ракетного удара по Донбассу трое гражданских погибли, трое получили ранения.

"Рашисты ударили на рассвете – в 5 утра – направили ракеты по Краматорску и Константиновке. Два человека погибли и двое ранены в Краматорске, один погибший и раненый – в Константиновке", – сообщил Кириленко.

Глава ОВА добавил, что российские ракеты попали в частный сектор городов и нанесли значительный ущерб.

В Краматорске полностью разрушены по меньшей мере пять и повреждены около 20 частных домов, в Константиновке – два разрушены и повреждены 55 домов.

Кроме того, пострадал газопровод и электросети.

Утром 14 июня Воздушные силы сообщили, что оккупанты ударили по Донбассу шестью ракетами Х-22.

10 июня 2023 года из-за падения обломков дрона-камикадзе Shahed-136 на жилой дом в Одессе погибли три человека, более 10 получили ранения.

Над Днепропетровской областью силы ПВО сбили три дрона-камикадзе Shahed.

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