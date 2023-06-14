На світанку Росія вдарила ракетами по Краматорську та Костянтинівці, є жертви – фото

Рано-вранці 14 червня російські окупанти вдарили ракетами по Краматорську та Костянтинівці, загинули та поранені мирні жителі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За попередніми даними, внаслідок ранкового ракетного удару по Донбасу троє цивільних загинули, троє отримали поранення.

"Рашисти вдарили удосвіта – о 5-ій ранку – спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці. Дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську, одна загибла і поранена – у Костянтинівці", – повідомив Кириленко.

Глава ОВА додав, що російські ракети влучили у приватний сектор міст та завдали значної шкоди.

У Краматорську повністю зруйновано щонайменше п'ять і пошкоджено біля 20 приватних будинків, у Костянтинівці – два зруйновано та пошкоджено 55 будинків.

Крім того, постраждав газопровід та електромережі.

Вранці 14 червня Повітряні сили повідомили, що окупанти вдарили по Донбасу шістьма ракетами Х-22.

10 червня 2023 року через падіння уламків дрону-камікадзе Shahed-136 на житловий будинок в Одесі загинуло троє людей, понад 10 отримали поранення.

Над Дніпропетровською областю сили ППО збили три дрони-камікадзе Shahed.

Читайте також: Нічний удар "Калібрами" по Одесі. Загинуло троє людей, є поранені – фото

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.