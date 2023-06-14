На світанку Росія вдарила ракетами по Краматорську та Костянтинівці, є жертви – фото
Рано-вранці 14 червня російські окупанти вдарили ракетами по Краматорську та Костянтинівці, загинули та поранені мирні жителі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За попередніми даними, внаслідок ранкового ракетного удару по Донбасу троє цивільних загинули, троє отримали поранення.
"Рашисти вдарили удосвіта – о 5-ій ранку – спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці. Дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську, одна загибла і поранена – у Костянтинівці", – повідомив Кириленко.
Глава ОВА додав, що російські ракети влучили у приватний сектор міст та завдали значної шкоди.
У Краматорську повністю зруйновано щонайменше п'ять і пошкоджено біля 20 приватних будинків, у Костянтинівці – два зруйновано та пошкоджено 55 будинків.
Крім того, постраждав газопровід та електромережі.
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