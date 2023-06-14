RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

На світанку Росія вдарила ракетами по Краматорську та Костянтинівці, є жертви – фото

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 08:48
На світанку Росія вдарила ракетами по Краматорську та Костянтинівці, є жертви – фото - Фото
Наслідки російського ракетного удару по Краматорську вранці 14 червня (Фото: Донецька ОВА)

Рано-вранці 14 червня російські окупанти вдарили ракетами по Краматорську та Костянтинівці, загинули та поранені мирні жителі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За попередніми даними, внаслідок ранкового ракетного удару по Донбасу троє цивільних загинули, троє отримали поранення.

"Рашисти вдарили удосвіта – о 5-ій ранку – спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці. Дві людини загинули і двоє поранені у Краматорську, одна загибла і поранена – у Костянтинівці", – повідомив Кириленко.

Глава ОВА додав, що російські ракети влучили у приватний сектор міст та завдали значної шкоди.

У Краматорську повністю зруйновано щонайменше п'ять і пошкоджено біля 20 приватних будинків, у Костянтинівці – два зруйновано та пошкоджено 55 будинків.

Крім того, постраждав газопровід та електромережі.

На світанку Росія вдарила ракетами по Краматорську та Костянтинівці, є жертви – фото

На світанку Росія вдарила ракетами по Краматорську та Костянтинівці, є жертви – фото

На світанку Росія вдарила ракетами по Краматорську та Костянтинівці, є жертви – фото

На світанку Росія вдарила ракетами по Краматорську та Костянтинівці, є жертви – фото
  • Вранці 14 червня Повітряні сили повідомили, що окупанти вдарили по Донбасу шістьма ракетами Х-22.
  • 10 червня 2023 року через падіння уламків дрону-камікадзе Shahed-136 на житловий будинок в Одесі загинуло троє людей, понад 10 отримали поранення.
  • Над Дніпропетровською областю сили ППО збили три дрони-камікадзе Shahed.

Читайте також: Нічний удар "Калібрами" по Одесі. Загинуло троє людей, є поранені – фото

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбасПавло КириленкоКраматорськракетний обстрілкостянтинівка
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 