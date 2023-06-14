Появилось видео последствий ракетного удара по Одессе ночью 14 июня. На записи видны разрушения на продуктовом складе в пригороде. Видео распространила Украинская служба информации.

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Ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары ракетами "Калибр" из Черного моря.

В частности, в результате атаки произошло попадание в продуктовый склад одной из торговых сетей, на нем произошел пожар.

На видео показывают разрушенный потолок склада и стеллажи.

Также видны использованные огнетушители и последствия пожара.

В видеоматериале четко видно, что на складе были пищевые продукты.

В результате российского удара по Одессе на складе погибли три человека, семь получили ранения. В частности, повреждения получили жилой комплекс, учебное заведение, бизнес-центр, кафе и магазины в центре города. Предварительно, две ракеты "Калибр" были сбиты ПВО.

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