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Атака на Одессу. Последствия попадания "Калибра" в продуктовый склад – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 11:42
Видео: Украинская служба информации
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Появилось видео последствий ракетного удара по Одессе ночью 14 июня. На записи видны разрушения на продуктовом складе в пригороде. Видео распространила Украинская служба информации.

Ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары ракетами "Калибр" из Черного моря.

В частности, в результате атаки произошло попадание в продуктовый склад одной из торговых сетей, на нем произошел пожар.

На видео показывают разрушенный потолок склада и стеллажи.

Также видны использованные огнетушители и последствия пожара.

В видеоматериале четко видно, что на складе были пищевые продукты.

  • В результате российского удара по Одессе на складе погибли три человека, семь получили ранения. В частности, повреждения получили жилой комплекс, учебное заведение, бизнес-центр, кафе и магазины в центре города. Предварительно, две ракеты "Калибр" были сбиты ПВО.

Смотрите также: Ночной удар по Одессе. Полиция показала ликвидацию и документирование последствий

Артём Джерипа
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