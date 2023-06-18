Ракетный комплекс "Спасан" сможет бить на 400 км, проект готов на две трети

Разработка украинского оперативно-тактического комплекса "Сапсан" находится на стадии готовности примерно 65-70%, для завершения проекта нужно ориентировочно $500 млн. Об этом сказал в программе Security Talks глава "Западноукраинского объединения предприятий оборонно-промышленного комплекса" Игорь Крол.

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"Сапсан" разрабатывается группой украинских предприятий. Он наследует проекту 1990-х годов "Борисфен", который был свернут в 2003 году. После принятия в 2006 году решения о новой разработке ракетно-тактического комплекса на базе ОТРК Сапсан, в 2009 году проект был передан конструкторскому бюро "Южное" и заводу "Южмаш". Проект несколько раз "ставился на паузу".

По словам Крола, сейчас проект оперативно-тактического комплекса готов на 65-70%, а его завершение, вероятно, потребует инвестиций в размере $500 млн.

Он утверждает, что "Сапсан" будет способен поражать цели на расстоянии до 400 км, то есть, примерно в два раза дальше стандартного боеприпаса HIMARS.

В феврале 2021 года на то время министр обороны Андрей Таран отмечал, что "Сапсан" якобы готов на 80%, и государство планирует подписать контракт на первый опытный дивизион.

В марте 2023 года министр обороны Алексей Резников в интервью LIGA.net сказал, что Силы обороны могут уже в 2023 году применить против российских оккупантов оперативно-тактический ракетный комплекс украинской разработки.

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