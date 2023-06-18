Ракетний комплекс "Спасан" зможе бити на 400 км, проєкт готовий на дві третини

Розробка українського оперативно-тактичного комплексу "Сапсан" знаходиться на стадії готовності приблизно 65-70%, для завершення проєкту потрібно приблизно $500 млн. Про це сказав у програмі Security Talks глава "Західноукраїнського об'єднання підприємств оборонно-промислового комплексу" Ігор Крол.

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"Сапсан" розробляється групою українських підприємств. Він успадковує проєкту 1990-х років "Борисфен", який був згорнутий у 2003 році. Після ухвалення у 2006 році рішення про нову розробку ракетно-тактичного комплексу на базі ОТРК Сапсан, у 2009 році проєкт було передано конструкторському бюро "Південне" та заводу "Південмаш". Проєкт кілька разів "ставився на паузу".

За словами Крола, зараз проєкт оперативно-тактичного комплексу готовий на 65-70%, а його завершення, ймовірно, вимагатиме інвестицій у розмірі $500 млн.

Він стверджує, що "Сапсан" буде здатний вражати цілі на відстані до 400 км, тобто приблизно вдвічі далі стандартного боєприпасу HIMARS.

У лютому 2021 року на той час міністр оборони Андрій Таран зазначав, що "Сапсан" нібито готовий на 80% і держава планує підписати контракт на перший випробувальний дивізіон.

У березні 2023 року міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю LIGA.net сказав, що Сили оборони можуть вже у 2023 році застосувати проти російських окупантів оперативно-тактичний ракетний комплекс української розробки.

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