Украина реанимирует долгострой – проект ракетного комплекса Сапсан
В следующем году возобновится работа над созданием многофункционального оперативно-тактического комплекса Сапсан – одного из элементов будущего ракетного щита Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, которая ссылается на заявление главы ведомства Андрея Тарана.
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"В 2022 году Минобороны получит возможность вести работу над созданием отечественного ракетного щита", – сказано в сообщении.
До того, чтобы получить ОТРК на смену советским 8К11 и Точка-У, в 1994—2003 годах в Днепре вели работы по созданию Борисфена, но этот проект свернули в 2003-м. В 2006-м было принято решение о разработке на его базе ОТРК Сапсан. Этим с 2009-го занялось конструкторское бюро "Южное" и завод "Южмаш". Всего в проекте принимали участие десятки предприятий и тысячи человек.
Из-за недостатка финансирования, его неэффективного использования и политических преград создание ОТРК, который планировали принять на вооружение еще в 2011-м, затянулось и в итоге было прекращено летом 2013 года решением главы МО Лебедевым, который сбежал в Россию и работает на оккупантов.
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В конце 2015 года на то время секретарь СНБО Александр Турчинов, куратор ракетной программы, заявил, что "началась разработка нового ОТРК, превышающего по характеристикам Сапсан" (вероятно, речь шла о Громе), но вскоре тогдашний президент Петр Порошенко уточнил, что проект Сапсана якобы реанимировали.
С той поры все, что есть для демонстрации, в том числе на парадах по случаю Дня независимости, – это макет такого ОТРК.
Кроме того, к началу 2022 года в МО "рассчитывают" завершить работу над созданием высокоточной ракеты Ольха с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня Смерч.
Также, пишут у Тарана, "планируется" принятие на вооружение нового снаряда Тайфун-1 к РСЗО Верба и модернизация РСЗО Ураган для использования боеприпаса Тайфун-2.
"Среди прочего будет увеличено финансирование научных и опытно-конструкторских разработок в сфере высоких технологий, к которым будут привлечены научно-технические центры НАНУ и предприятия Госкосмоса", – утверждают в Минобороны.
В ведомстве подытожили, что "контроль президента Владимира Зеленского за состоянием дел в секторе безопасности и обороны" якобы "дает основания рассчитывать на значительный прогресс".
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