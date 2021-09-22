Украина реанимирует долгострой – проект ракетного комплекса Сапсан

В следующем году возобновится работа над созданием многофункционального оперативно-тактического комплекса Сапсан – одного из элементов будущего ракетного щита Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, которая ссылается на заявление главы ведомства Андрея Тарана.

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"В 2022 году Минобороны получит возможность вести работу над созданием отечественного ракетного щита", – сказано в сообщении.

До того, чтобы получить ОТРК на смену советским 8К11 и Точка-У, в 1994—2003 годах в Днепре вели работы по созданию Борисфена, но этот проект свернули в 2003-м. В 2006-м было принято решение о разработке на его базе ОТРК Сапсан. Этим с 2009-го занялось конструкторское бюро "Южное" и завод "Южмаш". Всего в проекте принимали участие десятки предприятий и тысячи человек.

Из-за недостатка финансирования, его неэффективного использования и политических преград создание ОТРК, который планировали принять на вооружение еще в 2011-м, затянулось и в итоге было прекращено летом 2013 года решением главы МО Лебедевым, который сбежал в Россию и работает на оккупантов.

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В конце 2015 года на то время секретарь СНБО Александр Турчинов, куратор ракетной программы, заявил, что "началась разработка нового ОТРК, превышающего по характеристикам Сапсан" (вероятно, речь шла о Громе), но вскоре тогдашний президент Петр Порошенко уточнил, что проект Сапсана якобы реанимировали.

С той поры все, что есть для демонстрации, в том числе на парадах по случаю Дня независимости, – это макет такого ОТРК.

СПРАВКА. В наземном колесно-мобильном ОТРК Сапсан предполагается использование одноступенчатых баллистических ракет (7 м в длину, до 3500 кг и почти полутонной неядерной боеголовкой; радиус стрельбы – 30—480 км), зенитных ракет дальнего радиуса поражения (до 1100 кг; 10—150 км) и противокорабельных ракет среднего радиуса (до 2100 кг; 5—90 км). Точность поражения баллистической ракетой – 2—200 метров кругового вероятного отклонения, зенитной – 87%.

Кроме того, к началу 2022 года в МО "рассчитывают" завершить работу над созданием высокоточной ракеты Ольха с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня Смерч.

Также, пишут у Тарана, "планируется" принятие на вооружение нового снаряда Тайфун-1 к РСЗО Верба и модернизация РСЗО Ураган для использования боеприпаса Тайфун-2.

"Среди прочего будет увеличено финансирование научных и опытно-конструкторских разработок в сфере высоких технологий, к которым будут привлечены научно-технические центры НАНУ и предприятия Госкосмоса", – утверждают в Минобороны.

В ведомстве подытожили, что "контроль президента Владимира Зеленского за состоянием дел в секторе безопасности и обороны" якобы "дает основания рассчитывать на значительный прогресс".

Евгений Пилипенко

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