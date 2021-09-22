UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина реанимирует долгострой – проект ракетного комплекса Сапсан

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 09:20
Украина реанимирует долгострой – проект ракетного комплекса Сапсан - Фото
ОТРК Сапсан (фото — Минобороны)

В следующем году возобновится работа над созданием многофункционального оперативно-тактического комплекса Сапсан – одного из элементов будущего ракетного щита Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, которая ссылается на заявление главы ведомства Андрея Тарана.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В 2022 году Минобороны получит возможность вести работу над созданием отечественного ракетного щита", – сказано в сообщении.

До того, чтобы получить ОТРК на смену советским 8К11 и Точка-У, в 1994—2003 годах в Днепре вели работы по созданию Борисфена, но этот проект свернули в 2003-м. В 2006-м было принято решение о разработке на его базе ОТРК Сапсан. Этим с 2009-го занялось конструкторское бюро "Южное" и завод "Южмаш". Всего в проекте принимали участие десятки предприятий и тысячи человек.

Из-за недостатка финансирования, его неэффективного использования и политических преград создание ОТРК, который планировали принять на вооружение еще в 2011-м, затянулось и в итоге было прекращено летом 2013 года решением главы МО Лебедевым, который сбежал в Россию и работает на оккупантов.

Читайте также: Горбулин: Не хочу мечтать, но ОТРК на "Антеях" даст дальность поражения до 5000 км

В конце 2015 года на то время секретарь СНБО Александр Турчинов, куратор ракетной программы, заявил, что "началась разработка нового ОТРК, превышающего по характеристикам Сапсан" (вероятно, речь шла о Громе), но вскоре тогдашний президент Петр Порошенко уточнил, что проект Сапсана якобы реанимировали.

С той поры все, что есть для демонстрации, в том числе на парадах по случаю Дня независимости, – это макет такого ОТРК.

СПРАВКА. В наземном колесно-мобильном ОТРК Сапсан предполагается использование одноступенчатых баллистических ракет (7 м в длину, до 3500 кг и почти полутонной неядерной боеголовкой; радиус стрельбы – 30—480 км), зенитных ракет дальнего радиуса поражения (до 1100 кг; 10—150 км) и противокорабельных ракет среднего радиуса (до 2100 кг; 5—90 км). Точность поражения баллистической ракетой – 2—200 метров кругового вероятного отклонения, зенитной – 87%.

Кроме того, к началу 2022 года в МО "рассчитывают" завершить работу над созданием высокоточной ракеты Ольха с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня Смерч.

Также, пишут у Тарана, "планируется" принятие на вооружение нового снаряда Тайфун-1 к РСЗО Верба и модернизация РСЗО Ураган для использования боеприпаса Тайфун-2.

"Среди прочего будет увеличено финансирование научных и опытно-конструкторских разработок в сфере высоких технологий, к которым будут привлечены научно-технические центры НАНУ и предприятия Госкосмоса", – утверждают в Минобороны. 

В ведомстве подытожили, что "контроль президента Владимира Зеленского за состоянием дел в секторе безопасности и обороны" якобы "дает основания рассчитывать на значительный прогресс".

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
технологии минобороны ураган вооружение РСЗО ольха ракетный комплекс ОПК впк Тайфун южное смерч верба южмаш отрк оборонка Андрей Таран Гром Сапсан Ракетный щит Борисфен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 