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Одеса перенесла ракетний удар. Росіяни, ймовірно, запускали "Калібри" з Чорного моря

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 02:25
Одеса перенесла ракетний удар. Росіяни, ймовірно, запускали
ЗСУ Gepard веде вогонь (фото — Osvaldo Fuentes @ DoD VI)

Росія атакувала Одесу та околиці вночі 19 червня ракетами з Чорного моря. Про це повідомили моніторинг-канал Повітряних сил та співрозмовник LIGA.net у місті.

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О 01:59 завила сирена повітряної тривоги, а орієнтовно з 02:10 по цілях почала працювати протиповітряна оборона.

Вибухи (виходи протиракет) тривали з паузами кілька хвилин. До 02:15 все стихло.

Офіційних повідомлень про наслідки атаки на час публікації не було.

14 червня в Одесі заборонили роботу нічних клубів та інших розважальних закладів у період з 22:00 до 09:00.

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Євген Пилипенко
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