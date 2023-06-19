Повітряні сили: Ту-22М3 росіян над Азовом ударили ракетами Х-22. Можливо, це була імітація

Вдень 19 червня бойова авіація країни-терориста Росії, можливо, пустила надзвукові крилаті ракети Х-22 по цілях на території України з бомбардувальників Ту-22М3 над Азовським морем. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, пізніше зазначивши, що, можливо, це були імітаційні запуски.

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О 13:46 моніторинг-канал ПС ЗСУ повідомив про виліт чотирьох бортів і про можливість пусків ракет на півдні та сході. Через 12 хвилин військові уточнили, що ймовірність пусків "висока", а о 14:17 додали – "пуски ракет!".

14:22. Пов'язаний із військовими та Миколаївською ОВА анонімний Telegram-канал Николаевский Ванек повідомив, що росіяни "пускали обманки (у них є такі на базі Х-22) + самі ракети Х-22". Літаки, за даними ресурсу, злетіли з аеродрому у Моздоку.

Навпростець від Моздока в Північній Осетії до лінії фронту на півдні України – близько 750 км.

Моніторингові канали повідомили невдовзі після пусків, що ракети летять нібито у бік Запорізької та Дніпропетровської областей. Інформації про вибухи/влучення з населених пунктів на 15:09 немає.

14:48. Повітряні сили оголосили відбій тривоги.

ДОВІДКА. Х-22 – радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини. Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, вчинених Росією, зокрема: ракетний удар по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі. Бойова частина ракети – 950 кг, а відхилення від цілі – від 600 м і вище. Збивати Х-22, . Х-22 – радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини. Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, вчинених Росією, зокрема: ракетний удар по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі. Бойова частина ракети – 950 кг, а відхилення від цілі – від 600 м і вище. Збивати Х-22, ймовірно , здатні лише ЗРК Patriot та ЗРК SAMP/T.

14:59. Військові уточнили, що Ту-22МЗ із Моздока, ймовірно, проводили тренувальні польоти з імітаційними пусками ракет. В той самий час на Запорізькому напрямку працювала ворожа тактична авіація, реактивна артилерія і, можливо, ЗРК С-300.

"Інформація уточнюється", – додали у ЗС ЗСУ.

Вночі 19 червня Одеса перенесла ракетний удар "Калібрами" з Чорного моря.

Союзники повідомили, що на червень 2023 року Росія тримає в готовності десятки літаків Ту-22МЗ, Ту-95МС, Ту-160 та МіГ-31К.

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