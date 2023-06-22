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Новини | У Кривому Розі, Кременчуці та Харкові вибухи — Росія завдала удару балістичними ракетами

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 01:07
У Кривому Розі, Кременчуці та Харкові вибухи — Росія завдала удару балістичними ракетами - Фото
Кривий Ріг (ілюстративний скріншот)

Близько першої ночі 22 червня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, Харкову та Кременчуку. Про це повідомили два співрозмовники LIGA.net у перших двох містах, про третє пишуть місцеві пабліки.

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Незадовго до 01:00 повітряна тривога почала швидко поширюватися з півночі, незабаром "почервоніла" лівобережна частина України та ще кілька областей по правому березі Дніпра.

Повітряні сили написали: "Північні, південні, східні області – загроза застосування балістичного озброєння".

Буквально за кілька хвилин після цього, майже одночасно, пролунали вибухи у Харкові, Кременчуці та Кривому Розі.

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01:18. Співрозмовник LIGA.net у Полтаві написав, що вибухи невдовзі після 01:00, ймовірно, у Кременчуці чи у напрямку його, було чути навіть в обласному центрі (~80 км). Пізніше, близько 01:11, у Полтаві чули інші, ближчі вибухи. Можливо, це була робота системи протиповітряної оборони.

Враховуючи раптовість та швидкість атаки, можливо, по містах окупанти вдарили з балістичних ракетних комплексів "Іскандер". Повідомлень про зліт носіїв аеробалістичних ракет "Кинджал" МіГ-31К не було.

01:19. ЗСУ попереджають, що чотири російські Ту-22М3, носії ракет Х-22, "рухаються у бік держкордону України зі сходу".

01:32. Чернігівська та Сумська області – загроза "шахедів", пишуть на каналі у речника ПС ЗСУ Юрія Ігната. Російські терористи запускають такі дрони з аеродрому "Сеща" у Брянській області.

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01:39. Уточнення від співрозмовника у Харкові: щонайменше перший вибух пролунав близько першої години ночі до включення сирени.

01:44. ПС ЗСУ зафіксували пуски ракет з літаків РФ над акваторією Азовського моря. Ймовірно, Х-22 прямують на північний захід, "курс може змінюватись", уточнили у Ігната.

01:46. Щойно мер Кривого Рогу Вілкул написав: "Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Залишаємося в укриттях, або правило двох стін. Повторні пуски у бік нашого міста", як в місті прогриміли нові вибухи.

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В очікуванні офіційної інформації про вибухи у містах подивіться на конвеєр спалених танків Т-80 і Т-72 армії Росії: дрони ЗСУ вибивають ворогові броню.

Євген Пилипенко
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