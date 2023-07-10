Атака на Николаев: ночью россияне ударили по инфраструктуре, вероятно, "Искандером" – ОВА
10.07.2023, 08:40
''Искандер'' (Фото: EPA)
Ночью против 10 июля российские захватчики совершили ракетную атаку на Николаев. Удар был нанесен по объекту инфраструктуры, сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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Отмечается, что около 1:00 оккупанты нанесли удар баллистической ракетой.
Вероятно, для этого была использована ракета "Искандер-М", пишет глава ОВА.
В настоящее время подробная информация уточняется, заметил Ким.
Комплекс "Искандер-М" имеет высотную "сверхманевренную" квазибалистическую ракету. Высота полета ракеты составляет 50 км, заявленная дальность – 500 км.
- В час ночи 10 июля россияне нанесли ракетные удары по прифронтовому Краматорску, а затем по Николаеву.
- 4 июля оккупанты атаковали ракетами Первомайский Харьковской области. Спикер Воздушных сил сообщил, что россияне применили ракету из комплекса "Искандер-К".
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