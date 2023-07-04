UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне атаковали Первомайский крылатой ракетой из "Искандера" – Игнат

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 21:11
Россияне атаковали Первомайский крылатой ракетой из
Искандер (фото: EPA)

Россияне использовали крылатую ракету с установки "Искандер-К" при ударе по жилой застройке города Первомайский в Харьковской области. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что по имеющейся у него информации, оккупанты использовали модификацию ракетного комплекса "Искандер" типа "К".

Комплекс использует крылатые ракеты, в отличие от "Искандер-М", на вооружении которого стоят квазибаллистические ракеты.

Игнат отметил, что ракеты "Искандер-К" стартуют с наземной установки со скрытой позиции.

Он заметил, что у этих ракет "очень короткое" время от старта ракеты до прилета.

"Именно поэтому это оружие опасно, особенно на прифронтовых территориях, где враг может ближе разместить пусковые установки", – подытожил Игнат.

Комплекс "Искандер-К" использует крылатую ракету Р-500 со "сверхнизкой" траекторией полета на высоте 6-7 метров с огибанием рельефа местности. Заявленная дальность этих ракет составляет 500 км.

Глава Харьковской ОВА сообщил, что в настоящее время из-за российской атаки 43 человека получили ранения, из них – 12 детей.

  • Сегодня около 13:35 страна-террорист РФ нанесла ракетный удар по Первомайскому. Пострадали десятки человек, в том числе дети. Состояние пострадавших – среднее и легкое.
  • 22 июня 2023 года российские захватчики нанесли ракетные удары по Харькову и Кривому Рогу.

Читайте также: Игнат поддержал позицию Залужного по авиации: Наступать без контроля чрезвычайно трудно

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
крылатая ракетавойнаХарьковЮрий Игнатискандер-к
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 