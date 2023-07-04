Россияне атаковали Первомайский крылатой ракетой из "Искандера" – Игнат
Россияне использовали крылатую ракету с установки "Искандер-К" при ударе по жилой застройке города Первомайский в Харьковской области. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Он отметил, что по имеющейся у него информации, оккупанты использовали модификацию ракетного комплекса "Искандер" типа "К".
Комплекс использует крылатые ракеты, в отличие от "Искандер-М", на вооружении которого стоят квазибаллистические ракеты.
Игнат отметил, что ракеты "Искандер-К" стартуют с наземной установки со скрытой позиции.
Он заметил, что у этих ракет "очень короткое" время от старта ракеты до прилета.
"Именно поэтому это оружие опасно, особенно на прифронтовых территориях, где враг может ближе разместить пусковые установки", – подытожил Игнат.
Комплекс "Искандер-К" использует крылатую ракету Р-500 со "сверхнизкой" траекторией полета на высоте 6-7 метров с огибанием рельефа местности. Заявленная дальность этих ракет составляет 500 км.
Глава Харьковской ОВА сообщил, что в настоящее время из-за российской атаки 43 человека получили ранения, из них – 12 детей.
- Сегодня около 13:35 страна-террорист РФ нанесла ракетный удар по Первомайскому. Пострадали десятки человек, в том числе дети. Состояние пострадавших – среднее и легкое.
- 22 июня 2023 года российские захватчики нанесли ракетные удары по Харькову и Кривому Рогу.
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