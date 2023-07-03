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Игнат поддержал позицию Залужного по авиации: Наступать без контроля чрезвычайно тяжело

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 10:11
Игнат поддержал позицию Залужного по авиации: Наступать без контроля чрезвычайно тяжело - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что проводить наступление без превосходства в авиации чрезвычайно тяжело. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, наступление Вооруженных Сил Украины находится в центре внимания, а все в мире хотят увидеть его успех. 

"От этого зависит успех многих цивилизованных стран и их будущее", — сказал Игнат.

Он заявил, что в недавнем интервью газете The Washington Post главком ВСУ Валерий Залужный сказал, что без авиационной поддержки и контроля воздушного пространства чрезвычайно трудно проводить наступление. 

"Без авиации нашим войскам сложно продвигаться вперед. Нужно как можно быстрее форсировать западные самолеты, у нас все готово, летчики готовы хоть завтра выезжать на обучение", — подчеркнул спикер ВС.

Читайте также: Залужный: Бесит, когда говорят о медленном наступлении. Это не шоу, каждый метр — кровь

Дмитрий Гриниченко
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