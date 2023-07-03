Игнат поддержал позицию Залужного по авиации: Наступать без контроля чрезвычайно тяжело

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что проводить наступление без превосходства в авиации чрезвычайно тяжело. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, наступление Вооруженных Сил Украины находится в центре внимания, а все в мире хотят увидеть его успех.

"От этого зависит успех многих цивилизованных стран и их будущее", — сказал Игнат.

Он заявил, что в недавнем интервью газете The Washington Post главком ВСУ Валерий Залужный сказал, что без авиационной поддержки и контроля воздушного пространства чрезвычайно трудно проводить наступление.

"Без авиации нашим войскам сложно продвигаться вперед. Нужно как можно быстрее форсировать западные самолеты, у нас все готово, летчики готовы хоть завтра выезжать на обучение", — подчеркнул спикер ВС.

Резкий Залужный – союзникам: Какое "у вас танки и пушки, вы сможете"? Нам нужны самолеты.

25 апреля 2023 года Норвегия заявила о готовности обучать украинских пилотов на истребителях F-16.

26 июня сообщалось, что Дания начала тренировать украинских летчиков.

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