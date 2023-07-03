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Ігнат підтримав позицію Залужного щодо авіації: Наступати без контролю надзвичайно важко

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03.07.2023, 10:11
Ігнат підтримав позицію Залужного щодо авіації: Наступати без контролю надзвичайно важко - Фото
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що проводити наступ без переваги в авіації надзвичайно важко. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, наступ Збройних Сил України перебуває у центрі уваги, а всі у світі хочуть побачити його успіх.

"Від цього залежить успіх багатьох цивілізованих країн та їхнє майбутнє", — сказав Ігнат.

Він заявив, що в недавньому інтерв'ю газеті The Washington Post головком ЗСУ Валерій Залужний сказав, що без авіаційної підтримки та контролю повітряного простору надзвичайно важко проводити наступ.

"Без авіації нашим військам складно просуватися вперед. Потрібно якнайшвидше форсувати західні літаки, у нас все готове, льотчики готові хоч завтра виїжджати на навчання", — наголосив спікер ПС.

Читайте також: Залужний: Бісить, коли говорять про повільний наступ. Це не шоу, кожен метр – кров

Дмитро Гриниченко
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