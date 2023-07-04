Росіяни атакували Первомайський крилатою ракетою з "Іскандера" – Ігнат

Росіяни використали крилату ракету з установки "Іскандер-К" під час удару по житловій забудові міста Первомайський на Харківщині. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Він зазначив, що за наявною в нього інформацією, окупанти використали модифікацію ракетного комплексу "Іскандер" типу "К".

Комплекс використовує крилаті ракети, на відміну від "Іскандер-М", на озброєнні якого стоять квазібалістичні ракети.

Ігнат зазначив, що ракети "Іскандер-К" стартують з наземної установки з прихованої позиції.

Він зауважив, що в цих ракет "дуже короткий" час від старту ракети до прильоту.

"Саме тому є ця зброя небезпечною, особливо на прифронтових територіях, де ворог може ближче розмістити пускові установки", – підсумував Ігнат.

Комплекс "Іскандер-К" використовує крилату ракету Р-500 з "наднизькою" траєкторією польоту на висоті 6-7 метрів з огинанням рельєфу місцевості. Заявлена дальність цих ракет становить 500 км.

Глава Харківської ОВА повідомив, що наразі через російську атаку 43 людини зазнали поранень, з них – 12 дітей.

Сьогодні близько 13:35 країна-терорист РФ завдала ракетного удару по Первомайському. Постраждали десятки людей, зокрема, діти. Стан потерпілих – середній та легкий.

22 червня 2023 року російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову та Кривому Рогу.

Читайте також: Ігнат підтримав позицію Залужного щодо авіації: Наступати без контролю надзвичайно важко

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.