Росіяни атакували Первомайський крилатою ракетою з "Іскандера" – Ігнат
Росіяни використали крилату ракету з установки "Іскандер-К" під час удару по житловій забудові міста Первомайський на Харківщині. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що за наявною в нього інформацією, окупанти використали модифікацію ракетного комплексу "Іскандер" типу "К".
Комплекс використовує крилаті ракети, на відміну від "Іскандер-М", на озброєнні якого стоять квазібалістичні ракети.
Ігнат зазначив, що ракети "Іскандер-К" стартують з наземної установки з прихованої позиції.
Він зауважив, що в цих ракет "дуже короткий" час від старту ракети до прильоту.
"Саме тому є ця зброя небезпечною, особливо на прифронтових територіях, де ворог може ближче розмістити пускові установки", – підсумував Ігнат.
Комплекс "Іскандер-К" використовує крилату ракету Р-500 з "наднизькою" траєкторією польоту на висоті 6-7 метрів з огинанням рельєфу місцевості. Заявлена дальність цих ракет становить 500 км.
Глава Харківської ОВА повідомив, що наразі через російську атаку 43 людини зазнали поранень, з них – 12 дітей.
- Сьогодні близько 13:35 країна-терорист РФ завдала ракетного удару по Первомайському. Постраждали десятки людей, зокрема, діти. Стан потерпілих – середній та легкий.
- 22 червня 2023 року російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову та Кривому Рогу.
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