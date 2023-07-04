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Росіяни обстріляли місто Первомайський на Харківщині: є постраждалі, серед них діти – фото

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04.07.2023, 14:26
Росіяни обстріляли місто Первомайський на Харківщині: є постраждалі, серед них діти – фото - Фото
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА

У місті Первомайський близько 13:35 пролунав вибух, попередньо, російські загарбники обстріляли місто фугасним снарядом. Унаслідок вибуху є постраждалі, повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, постраждало 12 осіб, з них п'ятеро – діти.

Через вибух сталось загоряння кількох автомобілів на паркуванні.

На місці перебувають фахівці, медики надають допомогу, повідомив Синєгубов.

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА

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Артем Джеріпа
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війнаХарківХарківська областьолег Синєгубовфугасний снаряд
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