Росіяни обстріляли місто Первомайський на Харківщині: є постраждалі, серед них діти – фото
04.07.2023, 14:26
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА
У місті Первомайський близько 13:35 пролунав вибух, попередньо, російські загарбники обстріляли місто фугасним снарядом. Унаслідок вибуху є постраждалі, повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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За попередньою інформацією, постраждало 12 осіб, з них п'ятеро – діти.
Через вибух сталось загоряння кількох автомобілів на паркуванні.
На місці перебувають фахівці, медики надають допомогу, повідомив Синєгубов.
- 22 червня 2023 року країна-терорист РФ завдала ракетних ударів по Харкову та Кривому Рогу.
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