Росіяни обстріляли місто Первомайський на Харківщині: є постраждалі, серед них діти – фото

У місті Первомайський близько 13:35 пролунав вибух, попередньо, російські загарбники обстріляли місто фугасним снарядом. Унаслідок вибуху є постраждалі, повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За попередньою інформацією, постраждало 12 осіб, з них п'ятеро – діти.

Через вибух сталось загоряння кількох автомобілів на паркуванні.

На місці перебувають фахівці, медики надають допомогу, повідомив Синєгубов.

22 червня 2023 року країна-терорист РФ завдала ракетних ударів по Харкову та Кривому Рогу.

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