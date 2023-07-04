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РФ обстреляла Первомайский в Харьковской области: есть пострадавшие, среди них дети – фото

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 14:26
РФ обстреляла Первомайский в Харьковской области: есть пострадавшие, среди них дети – фото - Фото
Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА

В городе Первомайский около 13:35 раздался взрыв, предварительно, российские захватчики обстреляли город фугасным снарядом. В результате взрыва есть пострадавшие, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительной информации, пострадали 12 человек, из них пятеро – дети.

Из-за взрыва произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке.

На месте находятся специалисты, медики оказывают помощь, сообщил Синегубов.

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА

Читайте также: Россияне бросают на территорию Харьковской области ДРГ и две недели прицельно бьют по аммиакопроводу – ОВА

Артём Джерипа
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войнаХарьковхарьковская областьолег синегубовфугасный снаряд
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