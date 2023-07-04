РФ обстреляла Первомайский в Харьковской области: есть пострадавшие, среди них дети – фото
04.07.2023, 14:26
Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА
В городе Первомайский около 13:35 раздался взрыв, предварительно, российские захватчики обстреляли город фугасным снарядом. В результате взрыва есть пострадавшие, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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По предварительной информации, пострадали 12 человек, из них пятеро – дети.
Из-за взрыва произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке.
На месте находятся специалисты, медики оказывают помощь, сообщил Синегубов.
- 22 июня 2023 года страна-террорист РФ нанесла ракетные удары по Харькову и Кривому Рогу.
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