Россияне бросают на Харьковщину ДРГ и две недели прицельно бьют по аммиакопроводу – ОВА

Россияне не прекращают попыток забрасывать на территорию Харьковской области свои диверсионно-разведывательные группы, а также уже в течение двух недель прицельно обстреливают аммиакопровод. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

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Глава ОВА подчеркнул, что линия фронта сейчас сохраняется по Купянскому направлению – там россияне демонстрируют наступательные действия, однако ВСУ дают отпор, и оккупанты отступают с потерями. Он предположил, что армия РФ пытается таким образом "где-то нащупать слабину" или особенности украинской обороны.

"Выдвигает постоянно диверсионно-разведывательные группы – по всей линии границы. Это и север, и северо-восточное Волчанское направление, и восточное Купянское и т.д. И, конечно, пытается совершать террор против местного населения, создавая предпосылки для экологической катастрофы – продолжая обстреливать магистральный аммиакопровод. Это происходит в течение двух недель, враг ведет прицельный огонь", – сказал Синегубов.

Он подчеркнул, что украинские эксперты не фиксируют утечки аммиака, но опасность остается.

31 мая Синегубов рассказал об очередной неудачной попытке россиян перебросить ДРГ в Харьковскую область: оккупанты выходили под огнем и с потерями.

6 июня Синегубов сообщил, что россияне повторно обстреляли аммиакопровод. Первый обстрел был 5 июня.

7 июня Синегубов сообщил: замеры показывают, что в населенных пунктах Купянского района аммиак в воздухе отсутствует.

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