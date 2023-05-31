Глава Харьковской ОВА о попытке прорыва ДРГ: Выходила под огнем и с потерями

Диверсионно-разведывательная группа, пытавшаяся зайти на территорию Харьковской области, отходила под огнем украинских сил и понесла потери. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава ОВА Олег Синегубов, подчеркнув, что попытки проникновения ДРГ не являются "новинкой" для региона.

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Сегодня Генштаб сообщил, что на Слобожанском направлении противник предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через государственную границу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области.

Синегубов подчеркнул, что РФ регулярно обстреливает северо-восточные территории Харьковской области и, запуская ДРГ, пытается проверить слаженность украинских войск и плотность обороны.

"Однако под огневым поражением они вынуждены были отойти – соответственно, с потерями. Это, к сожалению, мы фиксируем постоянно. И мы четко понимаем, что враг не оставил своих планов на Харьков, Харьковскую область или отдельные населенные пункты, пытаясь улучшить свое тактическое положение ", – сказал глава ОВА.

В утренней сводке Генштаб сообщал, что на Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия на запад от Масютовки Харьковской области и в направлении Новоселовского Луганской области.

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