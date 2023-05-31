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Глава Харьковской ОВА о попытке прорыва ДРГ: Выходила под огнем и с потерями

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 16:27
Глава Харьковской ОВА о попытке прорыва ДРГ: Выходила под огнем и с потерями - Фото
Олег Синегубов (фото - Олег Синегубов, Facebook)

Диверсионно-разведывательная группа, пытавшаяся зайти на территорию Харьковской области, отходила под огнем украинских сил и понесла потери. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава ОВА Олег Синегубов, подчеркнув, что попытки проникновения ДРГ не являются "новинкой" для региона.

Сегодня Генштаб сообщил, что на Слобожанском направлении противник предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через государственную границу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области.

Синегубов подчеркнул, что РФ регулярно обстреливает северо-восточные территории Харьковской области и, запуская ДРГ, пытается проверить слаженность украинских войск и плотность обороны.

"Однако под огневым поражением они вынуждены были отойти – соответственно, с потерями. Это, к сожалению, мы фиксируем постоянно. И мы четко понимаем, что враг не оставил своих планов на Харьков, Харьковскую область или отдельные населенные пункты, пытаясь улучшить свое тактическое положение ", – сказал глава ОВА.

  • В утренней сводке Генштаб сообщал, что на Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия на запад от Масютовки Харьковской области и в направлении Новоселовского Луганской области.

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Оксана Житнюк
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войнаХарьковхарьковская областьдрг
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