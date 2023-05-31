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Генштаб: Россияне прекратили атаки у Бахмута, пытаются наступать в районе Сватово – карта

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 06:48
Генштаб: Россияне прекратили атаки у Бахмута, пытаются наступать в районе Сватово – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты прекратили атаки у Бахмута, безуспешно пытаются наступать в районе Сватово. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке утром 31 мая.

Как отмечается, Россия продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 22 вражеских атаки.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлении Новоселовского Луганской области (район Сватово).

Генштаб: Россияне прекратили атаки у Бахмута, пытаются наступать в районе Сватово – карта

На Лиманском направлении враги вели наступательные действия к югу от Кузьмино, успеха не имели.

Генштаб: Россияне прекратили атаки у Бахмута, пытаются наступать в районе Сватово – карта

На Бахмутском направлении в течение прошлых суток противник наступательных действий не проводил.

На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия по направлению к Северному, успеха не имели.

Генштаб: Россияне прекратили атаки у Бахмута, пытаются наступать в районе Сватово – карта

На Марьинском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районе Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Генштаб: Россияне прекратили атаки у Бахмута, пытаются наступать в районе Сватово – карта

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по его зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, четыре артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, три склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.

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Наталья Медведева
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