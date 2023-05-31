Генштаб: Россияне прекратили атаки у Бахмута, пытаются наступать в районе Сватово – карта

Российские оккупанты прекратили атаки у Бахмута, безуспешно пытаются наступать в районе Сватово. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке утром 31 мая.

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Как отмечается, Россия продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 22 вражеских атаки.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлении Новоселовского Луганской области (район Сватово).

На Лиманском направлении враги вели наступательные действия к югу от Кузьмино, успеха не имели.

На Бахмутском направлении в течение прошлых суток противник наступательных действий не проводил.

На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия по направлению к Северному, успеха не имели.

На Марьинском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районе Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по его зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, четыре артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, три склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Бойцы Азова с танками и БМП успешно штурмуют позиции россиян под Бахмутом – видео.

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