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Генштаб: Росіяни припинили атаки біля Бахмута, намагаються наступати в районі Сватового – карта

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 06:48
Генштаб: Росіяни припинили атаки біля Бахмута, намагаються наступати в районі Сватового – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти припинили атаки у Бахмута, безуспішно намагаються наступати в районі Сватового. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні вранці 31 травня.

Як наголошується, Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 22 ворожі атаки.

На Куп'янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії на захід від Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області (район Сватового).

Генштаб: Росіяни припинили атаки біля Бахмута, намагаються наступати в районі Сватового – карта

На Лиманському напрямку вороги вели наступальні дії на південь від Кузьминого, успіху не мали.

Генштаб: Росіяни припинили атаки біля Бахмута, намагаються наступати в районі Сватового – карта

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив.

На Авдіївському напрямку росіяни вели наступальні дії у напрямку Сєверного, успіху не мали.

Генштаб: Росіяни припинили атаки біля Бахмута, намагаються наступати в районі Сватового – карта

На Мар'їнському напрямі українські воїни відбили всі атаки противника в районі Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Генштаб: Росіяни припинили атаки біля Бахмута, намагаються наступати в районі Сватового – карта

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника, а також удару по його зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили три пункти управління, район зосередження живої сили противника, чотири артилерійські підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, три склади паливно-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.

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Наталія Медведєва
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