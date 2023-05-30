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На смену Шторму-Z под Марьинку зашел "Ахмат": хорошо экипированный, с танками и БТР – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 19:56
На смену Шторму-Z под Марьинку зашел
Артиллерийский обстрел оккупантов, Фото: EPA

У оккупантов из чеченского батальона "Ахмат" так называемого главы Чечни Рамзана Кадырова, в отличие от военных регулярной армии РФ и других захватнических группировок, есть хорошая экипировка, и наступают они при поддержке тяжелой техники. Об этом сообщил спикер Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что на Марьинском направлении безрезультатно пытались штурмовать подразделения россиян Шторм-Z, и им на смену зашло подразделение "Ахмат".

"В отличие от предшественников, чеченцы хорошо экипированы, у них есть все – и пулеметы, и атакуют они при поддержке БТРов, танков. Впрочем, такие атаки под прикрытием [техники] – нечастые и касаются именно чеченских подразделений", – сказал Шершень.

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Он также рассказал о том, как "ахматовцы" устроили целую операцию для спасения своего "потерявшегося" оккупанта.

Комментируя наступательные действия россиян на Марьинском направлении, спикер ВСУ подчеркнул, что если происходит менее 10 атак в сутки, украинские военные это воспринимают как "затишье". Как правило, уменьшение количества атак происходит, когда подразделения РФ несут большие потери.

"Когда есть многочисленные потери, тогда выжившие уже отказываются идти снова и снова на штурмы, занимаются имитацией штурмов и ждут ротации. А когда заходят свежие и новые подразделения, то атак становится больше. Если больше 15, то они достаточно мощные и проблемные", – сообщил Шершень.

  • В вечерней сводке Генштаб сообщил, что Силы обороны в течение суток отбили все атаки россиян в районе Марьинки. Под Бахмутом оккупанты сейчас не наступают.

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Оксана Житнюк
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войнаМарьинкаахматВалерий Шершень
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